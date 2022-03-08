Daha uygun elektrikli otomobiller hayalde kalabilir!

Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği işgal harekatı sanayi sektörünü de etkiledi.

Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin ardından Toyota, Hyundai, BMW, Volkswagen, Ford, Audi, Skoda, Jaguar, Porsche, Scania, Chevrolet ve Mercedes-Benz gibi dev markalar Rusya'ya yönelik yaptırım kararı alarak pazardan çekilmiş ve otomobil sektörü de Ukrayna'daki savaştan etkilenmişti.

Dev markaların bu adımı hammadde fiyatlarına darbe vurdu. Nikel, lityum ve diğer malzemelerin fiyatları yükseldi.

Bu gelişmeyle beraber elektrikli araçların en pahalı parçası olan pillerin uzun vadeli maliyet düşüş eğilimini yavaşlatması ve hatta geçici olarak tersine çevirmesi bekleniyor.

Sanayi sektöründeki bu durum elektrikli araç teknolojisinin daha geniş yelpazede benimsenmesinin önünü kesti.

Sektörün aynı zamanda KOVİD-19 salgını nedeniyle tedarik zinciri ve küresel çip sıkıntısı yaşadığı da biliniyor.

Otomotiv endüstrisine yönelik fiyat raporlama ve bilgi sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren Londra merkezli Benchmark Mineral Intelligence'dan analist Gregory Miller, konuyla ilgili olarak, "Yükselen hammadde fiyatları kesinlikle elektrikli araç ve içten yanmalı motorlu araçlar arasındaki maliyet paritesine ilişkin zaman çizelgesini geciktirme potansiyeline sahip. Bu da elektrikli araçların daha geniş çapta benimsenmesini engelleyebilir. Bu yıl, lityum iyon pil hücrelerinin ortalama fiyatındaki yıldan yıla ilk artış olabilir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'da yaşananlar, Rusya'dan yapılan ihracatı kesintiye uğratabileceği endişeleri üzerine nikel fiyatlarını son 11 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Dünyadaki nikel madeninin yaklaşık yüzde 7'sini üreten Rusya, aynı zamanda küresel çapta büyük bir alüminyum ve paladyum sağlayıcısı konumunda bulunuyor.

Arzın artan talebin gerisinde kalması nedeniyle lityum fiyatları da yıl sonundan bu yana iki katından fazla artış gösterdi.

Uluslararası Enerji Ajansı'na araştırmasına göre geçen yıl toplam küresel araç satışlarının yaklaşık yüzde 9'unu elektrikli araçlar oluşturdu.

Reuters'ın danışmanlık firması AlixPartners'a dayandırdığı habere göre, 2030 yılına kadar bu pay yüzde 24'e yükselebilir.

Öte yandan OC&C Global Speedometer tarafından ABD, Çin ve diğer ülkelerdeki tüketiciler üzerinde yapılan 2021 araştırmasına göre ise, tüketicilerin yarısından fazlası, daha düşük işletme maliyetlerine rağmen bir elektrikli araç satın almak için fazladan 500 dolar ödemeye hazır değil.

Bu durum, şu anda hitap ettikleri lüks müşteriler yerine orta sınıf alıcıları çekmek isteyen araç üreticilerini zor durumda bırakabilir.