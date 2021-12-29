Daha iyi bir dünya için çalışan Sabancı Gönüllüleri'ne 4 ödül

İSTANBUL (AA) - Sabancı Gönüllüleri, daha iyi bir dünya yaratmaya odaklanan yolculuğuna devam ederken, projeleriyle yurt içinde ve yurt dışında ödüller alıyor.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Birleşmiş Milletler tarafından dünyadaki gönüllülük faaliyetlerinin en iyi uygulama örnekleri arasında seçilen Sabancı Gönüllüleri, bu yıl da International CSR Excellence Awards, Green World Awards ve geçen hafta ise Özel Sektör Gönüllüleri Derneği olmak üzere 3 ayrı prestijli kurumdan toplam 4 ödül aldı.

Bu yıl ilk olarak Londra'da düzenlenen International CSR Excellence Awards töreninden 2020 ve 2021 yılında yaptıkları çalışmalar için 2 ayrı "Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmeliyet" ödülüyle dönen Sabancı Gönüllüleri, dünya çapında en başarılı çevre uygulamalarını tanıtmak, ödüllendirmek ve geliştirmek üzere kurulan, dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan Birleşik Krallık merkezli The Green Organisation tarafından Green World Awards'ta da (Yeşil Dünya Ödülleri) "En İyi Sosyal Sorumluluk Çalışması" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Sabancı Gönüllüleri, bu yıl son olarak Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından, özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla 2007 yılından bu yana verilen, alanının tek ve en prestijli ödülleri "Gönülden Ödüller" kapsamında ödüllendirildi. Sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla sürdürülen "YarınBizim" projesiyle Sabancı Gönüllüleri, 14. Gönülden Ödüller'de "En Başarılı Gönüllülük Projesi" ödülünün sahibi oldu.

- YarınBizim Projesi

"YarınBizim" projesi, salgın sürecinin esas kahramanları olan sağlık çalışanlarının çocukları ve kardeşlerine daha iyi bir gelecek sağlamak, onları yaşama ve kariyer sürecine hazırlamak amacıyla hayata geçirildi.



Ailesinden en az biri sağlık çalışanı olan ve üniversite sınavına hazırlanan gençleri kapsayan projenin ilk döneminde Türkiye'nin 65 ilinden katılan 698 gence, 626 Sabancı Gönüllüsü mentorluk yaptı. Projenin ikinci dönemi ise Eylül 2021'de başladı. İkinci dönemde "Sorumlu Gençlik" odağıyla gençlerin hem kendilerine hem yaşadıkları topluma ilişkin farkındalığını artırmayı hedefleyen projede, bu dönem 500 genç ve 500 mentor yer alıyor.