banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Gram altında kritik seviye 697 TL
Gram altında kritik seviye 697 TL
PFDK cezaları açıkladı
PFDK cezaları açıkladı
Küresel piyasalarda neler oluyor?
Küresel piyasalarda neler oluyor?

Daha iyi bir dünya için çalışan Sabancı Gönüllüleri'ne 4 ödül

- Sabancı Gönüllüleri, bu yıl da International CSR Excellence Awards, Green World Awards ve geçenhafta ise Özel Sektör Gönüllüleri Derneği olmak üzere 3 ayrı kurumdan toplam 4 ödül aldı

Ekonomi 29.12.2021, 12:50
Daha iyi bir dünya için çalışan Sabancı Gönüllüleri'ne 4 ödül

İSTANBUL (AA) - Sabancı Gönüllüleri, daha iyi bir dünya yaratmaya odaklanan yolculuğuna devam ederken, projeleriyle yurt içinde ve yurt dışında ödüller alıyor.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Birleşmiş Milletler tarafından dünyadaki gönüllülük faaliyetlerinin en iyi uygulama örnekleri arasında seçilen Sabancı Gönüllüleri, bu yıl da International CSR Excellence Awards, Green World Awards ve geçen hafta ise Özel Sektör Gönüllüleri Derneği olmak üzere 3 ayrı prestijli kurumdan toplam 4 ödül aldı.

Bu yıl ilk olarak Londra'da düzenlenen International CSR Excellence Awards töreninden 2020 ve 2021 yılında yaptıkları çalışmalar için 2 ayrı "Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmeliyet" ödülüyle dönen Sabancı Gönüllüleri, dünya çapında en başarılı çevre uygulamalarını tanıtmak, ödüllendirmek ve geliştirmek üzere kurulan, dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan Birleşik Krallık merkezli The Green Organisation tarafından Green World Awards'ta da (Yeşil Dünya Ödülleri) "En İyi Sosyal Sorumluluk Çalışması" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Sabancı Gönüllüleri, bu yıl son olarak Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından, özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla 2007 yılından bu yana verilen, alanının tek ve en prestijli ödülleri "Gönülden Ödüller" kapsamında ödüllendirildi. Sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla sürdürülen "YarınBizim" projesiyle Sabancı Gönüllüleri, 14. Gönülden Ödüller'de "En Başarılı Gönüllülük Projesi" ödülünün sahibi oldu.

- YarınBizim Projesi

"YarınBizim" projesi, salgın sürecinin esas kahramanları olan sağlık çalışanlarının çocukları ve kardeşlerine daha iyi bir gelecek sağlamak, onları yaşama ve kariyer sürecine hazırlamak amacıyla hayata geçirildi.

Ailesinden en az biri sağlık çalışanı olan ve üniversite sınavına hazırlanan gençleri kapsayan projenin ilk döneminde Türkiye'nin 65 ilinden katılan 698 gence, 626 Sabancı Gönüllüsü mentorluk yaptı. Projenin ikinci dönemi ise Eylül 2021'de başladı. İkinci dönemde "Sorumlu Gençlik" odağıyla gençlerin hem kendilerine hem yaşadıkları topluma ilişkin farkındalığını artırmayı hedefleyen projede, bu dönem 500 genç ve 500 mentor yer alıyor.

#nSabancı Topluluğu
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8