Daha düşük doğalgaz faturası için yapılması gerekenler

Kombi ve petek bakımları yapıldığı takdirde faturaların daha az geleceğini vurgulayan kombi bakım ustası Mehmet Aydinç, bilinenin aksine az petek açmanın faturaları yükselteceğine dikkat çekti

Kış aylarında zamanında yapılmayan kombi bakımı ve petek temizliği, petek içlerinde kir ve pas birikmesine, evin yeterince ısınmamasına, faturaların da bir hayli kabarık gelmesine neden olabiliyor. Ancak kombi ve petek kullanım önerilerine dikkat ederek bunun önüne geçmek mümkün. Bu sayede enerji israfından ve cep yakan faturalardan kaçınabiliyor.

“Kombi derecesinin en az 25-30 olması lazım”

Yaklaşık 60 yıldır kombi ustalığı yapan Mehmet Aydinç, toplumda bilinenin aksine az petek açmanın faturaları düşürmeyip yükseldiğini belirtti. Az petek yakma sonucu evin ısınamayacağını ve kombinin daha fazla gaz harcayacağını vurgulayan Aydinç, “Bazı vatandaşlar biz iki tane petek yakıyoruz diyor. Sadece 2 petek açık olduğunda kombi çok yakar çünkü diğer odalar soğuk oluyor. En az 3 petek açık olması lazım. Yatak odalarındaki petekleri açmaktan korkmasınlar. Salondaki peteklerden bir tanesini açabilirler. Kombi derecesinin en az 25-30 olması lazım. Kombi bu derecelerdeyken faturayı çok şişirmez” ifadelerini kullandı.

“İki yılda bir bakım yaptırılmalı”

Kombi ve petek bakımı yapılmamasının da faturalara etkisinin olabileceğini aktaran Aydinç, vatandaşların iki yılda bir bakım yaptırması gerektiğini dile getirdi. Kombi gövdesinde toz birikmesi sonucu tüketimin artacağını belirten Aydinç, “Kombinin bakımı çok önemli. Kombinin gövdesinde toz biriktiğinde yanmasını zorlaştırırız. Kombi yanarken içerideki alev kırmızı çıkıyorsa çok yaktığının anlamına gelir. Alevin mavi bir şekilde yükselmesi lazım. Vatandaşların her sene kombi bakımı yaptırmasına gerek yok. İki yılda bir yaptırsalar yeterli olur” diye konuştu.