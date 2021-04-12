Dağlık Karabağ Türk mobilyalarıyla donatılacak

Mobilya sektörünün büyük buluşması MODEKO 32. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarına, çok sayıda ülkelerin mobilya ithalatçıları akın etti. Başkan Cahit Doğan Yağcı, gelen ithalatçılar içinde en ilgili grubun Azerbaycan’ın en önemli mobilya ithalatçıları ve yeni inşaatı süren Karabağ Havalimanı ve yeni yerleşim bölgesindeki yatırımcı firmalar olduğunu dile getirdi.

MODEKO 32. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, onlarca mobilya ihracatçısını ağırladı. Fuarda; başta Azerbaycan’dan Karabağ bölgesi ile ilgili olmak üzere; Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk, Moritanya, Lübnan, Katar, Umman, Irak, Suriye, Dubai, Filistin, Libya ve Sudan başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinin mobilya ithalatçıları yer aldı.

MODEKO Fuarı kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri olarak Alım Heyeti Organizasyonunu da gerçekleştirdiklerini belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, gelen ithalatçılar içinde en ilgili grubun Azerbaycan’ın en önemli mobilya ithalatçıları ve yeni inşaatı süren Karabağ Havalimanı ve yeni yerleşim bölgesindeki yatırımcı firmalar olduğunu dile getirdi.

İzmir’e gelen ithalatçıları Ege İhracatçı Birlikleri standında ağırladıklarını, talepleri doğrultusunda ilgili firmalarla görüştürdüklerini dile getiren Yağcı, “Filistin heyetleriyle de hem fuarda ve hem de Ege İhracatçı Birlikleri’nde Filistin’de ortak yatırım projeleri ile ilgili toplantılar yaptık. Ege Bölgesinin mobilya üretiminde güçlü olduğu yönleri ithalatçılarla paylaştık. 2020 yılında dünya mobilya pazarında 14. sıradan, 8. sıraya çıkan Türkiye’nin, dünya genelinde ilk 5 ülke arasına girmesi, sürdürülebilir ihracat için üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. 2021 yılının ocak-mart döneminde mobilya ihracatımız yüzde 36’lık artışla 1,5 milyar doları geçti. 2020 yılında 3,5 milyar dolar olan mobilya ihracatımızı 5 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. MODEKO Fuarı ve diğer mobilya fuarları bu yolda bizim en büyük destekçilerimiz olacak” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin mobilya ihracatının ortalama fiyatının 2,57 dolar iken, Ege Bölgesinde bu rakamın 3,06 dolar olduğu bilgisini veren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, ortalama ihraç fiyatını 6 dolara çıkarmak ve daha katma değerli ihracat yapmak için tasarım ve e-ticarete yoğunlaştıklarını, Ezberbozan Tasarım Yarışması, MOBİNT isimli İZKA destekli E-Ticaret projesi ve URGE projesini hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.