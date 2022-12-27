CW Enerji’ye ‘En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma’ ödülü

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu(OSBÜK) tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması’nda, ‘En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma’ kategorisinde ödül alma başarısı gösterdi.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticisi konumundaki firma, yeni bir başarıya daha imza attı ve OSBÜK tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması’nda, ‘En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma’ kategorisinde ödüle layık görüldü. OSB Yıldızları Araştırması ödül töreni Ankara’da gerçekleştirildi. Törende firma adına ödülü, CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.

Ödül hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, OSB Yıldızları Araştırması’nda yer aldıkları için oldukça mutlu olduklarını söyledi. Yılmaz, başarılı çalışmaları karşılığında ardı ardına ödül almaya devam ettiklerini belirterek, “Sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışımız doğrultusunda çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu çerçevede, kadın istihdamına büyük önem veren bir firma olarak OSB Yıldızları Araştırması’nda ‘En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma’ kategorisinde ödül aldığımız için gururluyuz” dedi.

"Başarı çıtasını yükseltiyor"

Başarı çıtalarını gün geçtikçe yükselttiklerinin altını çizen Yılmaz, "Bu ödül bizim için büyük bir gurur. Alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla enerjimizi, gücümüzü, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için harcıyoruz. Bundan sonra da yolumuza daha da büyüyerek devam edeceğiz ve sektörümüzde fark oluşturan çalışmalara imza atacağız. Ülkemiz için kendimizi geliştirmeyi, üretmeyi ve ekonomimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.