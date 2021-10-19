CW Enerji'nin yeni nesil esnek güneş paneli yüksek verimlilik değerleriyle öne çıkıyor

ANKARA (AA) - CW Enerji'nin yüksek güç kapasitesine sahip esnek panel serisi yüksek şarj kapasitesi ve verimliliğiyle öne çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji, Almanya, Hollanda ve Türkiye'de düzenlenen fuarlarda yenilikçi ürünlerini tanıtırken, birçok yeni iş bağlantısına imza attı.

Firma, ilk olarak Amsterdam'da "Solar Solutions", ardından sırasıyla Tuzla Expo Center'da 2.'si düzenlenen "Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi", Münih'te "Intersolar Europe Fuarı" ve Antalya'da "14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı"nda en son teknolojiyle geliştirdiği ürünlerini sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi Tarık Sarvan, fuarlarda yenilikçi ürünleriyle büyük beğeni topladıklarını ve stantlarına ilginin fazla olduğunu ifade etti.

Fuarlarda özellikle CW Enerji'nin esnek güneş panellerine ilginin oldukça fazla olduğunu aktaran Sarvan, "Yeni nesil esnek panel modelimiz, yüksek verimlilik değerlerine sahip back contact güneş hücreleri ile tasarlandı. Bu sayede birim alanda yüksek güç kapasitesine sahip esnek panel serisi aynı zamanda kendi ürün sınıfında yüksek şarj kapasitesi özelliği ile de öne çıkıyor. Birinci sınıf hafif polimer malzemeler kullanılarak üretilen esnek panellerimiz, kolay taşıma, kolay kurulum ve 30 dereceye kadar panel esnekliği sağlama özelliklerine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Panellerde bulunan paslanmaz çelik pulların kurulum açısından esneklik ve kolaylık getirdiğini kaydeden Sarvan, bu sayede ürünün çok geniş bir yelpazede kullanımının mümkün hale geldiğini ifade etti. Sarvan, panellerin ihtiyaca göre farklı güç seçeneklerinde tasarlanabildiğini ve esnek panellerin yüksek güç çıkışı ve hücre sağlamlığıyla oldukça ilgi çektiğini de sözlerine ekledi.



