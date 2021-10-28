CW Enerji, Türkiye'de hizmet veren bayilerini ağırlayacak

ANKARA (AA) - CW Enerji, bayilerini 12-14 Kasım arasında Antalya'da ağırlayacak.

Şirketten yapılan açıklamada, salgın döneminin gerektirdiği önlemlerin alınacağı CW Enerji Geleneksel Bayi Toplantısının iki gün süreceği bildirildi.

Toplantının ilk gününde bayiler, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikayı ziyaret edecek.

Hammadde girişinden, panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilecek olan bayiler, toplantının ikinci gününde Titanic Beach Lara Otel’de bir araya gelecek. Burada CW Enerji Akademi bünyesinde bulunan uzman ekip tarafından, bayilere güneş paneli üretimi süreçleri ve sektör hakkında genel bilgilerin yanı sıra AR-GE süreçleri gibi çeşitli konularda bilgiler sunulacak ve 2021 değerlendirmesinin yanı sıra 2022 hedefleri de ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi Tarık Sarvan, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üretim firması olduklarını ve bu başarıda bayilerinin büyük payı olduğunu aktardı.

Bayi toplantısını geleneksel hale getirdiklerini belirten Sarvan, "İki gün boyunca bayilerimiz ile keyifli vakit geçireceğiz. Hep birlikte yurt içi ve yurt dışında birçok projeye imza attık. Biz büyük bir aileyiz ve hep birlikte büyümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.