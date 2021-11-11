CW Enerji, Erinci Plastik fabrika çatısına GES kurulumunu tamamladı

ANKARA (AA) - CW Enerji, sera malzemeleri ve klips üretiminde faaliyet gösteren Erinci Plastik’in fabrika çatısına 800.8 kilovat (kWp) gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye’nin farklı yerlerindeki firmaların çatısına güneş enerji santrali kurmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, müşteri portföylerini gün geçtikçe büyütmeye devam ettiklerini ve bu doğrultuda Antalya’da faaliyet gösteren ve sektörün öncü firmalarından olan Erinci Plastik ile de iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Bu iş birliği çerçevesinde firmanın çatısına 800.8 kWp gücünde güneş enerji santralinin kurulumunu tamamladıklarını aktaran Yılmaz, “Projemizde 440 Wp gücünde 1820 adet güneş paneli kullanıldı. Anahtar teslim projelerimizle Türkiye’nin hemen her yerinde ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaları güneşle buluşturuyoruz ve bu sayede çevrenin korunmasına katkı sağlamış oluyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, küresel enerji ihtiyacını karşılamak ve küresel ısınmayı sınırlamak için güneşten yararlanmanın anahtar bir rol oynadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Sektörün öncüsü CW Enerji olarak, sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir dünya için kullanılan enerji kaynaklarının doğaya zarar vermemesi yani çevre dostu olması büyük önem taşıyor. Bu aşamada da yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ön plana çıkıyor. Güneş enerjisi ile sera gazı salınımı büyük ölçüde azaltılıyor. Çatılardaki güneş enerji santralleri ile firmalar hem temiz enerji kaynağından yararlanarak doğayı koruyor hem de tasarruf ediyor.”







