CW Enerji çatılarda güneş enerjisi kurulumunu artırıyor

ANKARA (AA) - CW Enerji, iplik üretiminde faaliyet gösteren Yağız Tekstil firmasının çatısına güneş enerji panel kurulumunu tamamlayarak bu alandaki kurulumlarına bir yenisini daha ekledi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, fabrika çatısına GES kuran işletme sayısı gün geçtikçe artıyor.

CW Enerji, Şanlıurfa’da yer alan Yağız Tekstil firmasının çatısına 3 bin 716 kilovat (kWp) gücünde güneş enerji santrali kurulumu yapıldı. Projede 395 Wp gücünde 9 bin 408 adet güneş paneli kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, firmalar yeşil dönüşüme ağırlık verdikçe fabrika çatılarına kurulan güneş enerji santrallerinin arttığını belirterek, "Güneş enerjisi çevre kirliliğine yol açmaz ve en temiz enerji kaynağıdır. Ayrıca doğaya zarar vermez ve tükenmeyen bir kaynaktır. Firmalar GES ile kendi elektriğini üretmeye başlar ve paneller sayesinde tasarruf elde edebilir. Hatta tüketimden fazla enerji üretiliyorsa, bu enerji bir gelir kaynağı da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.



