Cumhurbaşkanlığının "2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı" Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığının "2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı"na ilişkin tebliği, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğe göre kamu kaynakları, Orta Vadeli Program’da (OVP) belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda kullanılacak.

Mükerrer sayıda yayımlanan tebliğe göre, harcamaların gözden geçirilmesi sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Kamu kaynakları, Orta Vadeli Program’da (OVP) belirlenen politikalar doğrultusunda kullanılacak.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğ doğrultusunda, 2023-2025 döneminde ’Türkiye Ekonomi Modeli’ ile uyumlu olarak hareket edilecek. Bu çerçevede; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen büyümenin sürdürülmesi, verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısının güçlendirilmesi, ithalat bağımlılığının azaltılması, kalıcı fiyat istikrarına ulaşılması, beşeri sermaye ve iş gücü kalitesinin artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi amaçlandı.