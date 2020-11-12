Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden ‘Formula 1 Hızında’ yatırım çağrısı

Formula 1TM DHL Türkiye Grand Prix 2020'de, yenilenen imajıyla, ‘founding partner’ olarak tanımlanan ana destekçiler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 5 ayrı kıtadan 500 milyon tekil, toplamda ise 2 milyarı aşan izleyiciye sahip organizasyon aracılığıyla uluslararası yatırımcıya seslenecek. Formula 1TM DHL Türkiye Grand Prix 2020, 200 ülkede ve 250’den fazla kanalda yayınlanacak.

Dokuz yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde İstanbul’a dönen Formula 1 organizasyonunun önemli bir fırsat olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti; “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesiyle Formula 1’e tekrar ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Formula 1 ekosisteminde Fortune 500 sıralamasında 40, Forbes Top 100 sıralamasında 11 marka yer alıyor. Organizasyonun hedef kitlesi içerisindeki küresel iş çevrelerini göz önünde bulundurarak tanıtım çalışmalarımıza Formula 1’i de dâhil ettik. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tanıtım görselinin ana teması olarak kullanılan kırmızı 'power' düğmesi, Türkiye'nin enerjisini ve gücünü anlatmanın yanı sıra, yatırımcılara Türkiye düğmesine basmaları ya da tek tuşla tüm işlerini yürütebilecekleri mesajlarını veriyor. Formula 1 demek hız demek, enerji demek. Biz de mevcut yatırımcılarımıza maksimum hızla destek veriyoruz. Potansiyel yatırımcılarımıza ise Türkiye’nin enerjisini ve gücünü anlatıyoruz. Formula 1 ile olan iş birliğimiz kapsamında da ‘Turkey’ değil, ‘Türkiye’ diyerek görsel medya ayağında bu temaya dikkat çekmek istedik”.

Formula 1 İstanbul ayağının yarış takviminde kalıcı olmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Dağlıoğlu; “Dünyanın en güzel şehirlerinden olan İstanbul’un Formula 1 gibi uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasının hem yapılan organizasyonlara değer katacağı hem de ülkemizin ve İstanbul’un tanıtımı için müstesna bir platform sunacağını düşünmekteyiz. Bu bağlamda ülkemizin cazibesini arttıracak bu tür organizasyonlara Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu