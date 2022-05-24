Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Ağaoğlu: "Kudüs’ün ekonomik refahının artırılmasına katkı sağlamayı umuyoruz"”

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Rıdvan Ağaoğlu, “Çok önem verdiğimiz Kudüs Programı çerçevesinde turizm, kültür ve kapasite geliştirme alanlarında 5 somut proje uygulanmaya devam ediyor. Bu projeler vesilesiyle ümmetimizin gözbebeği Kudüs’ün ekonomik refahının artırılmasına katkı sağlamayı umuyoruz" dedi.

İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 38. İzleme Komitesi Toplantısı Ankara’da bir otelde başladı.

Etkinliğe başkanlık eden Ağaoğlu, hedefe ulaşılması için gereken mekanizmaların kurulması ve var olan mekanizmaların daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Bu bağlamda, İSEDAK’ın ticaret alanında en önemli projesi olan ve İİT içi ticaretin artmasına önemli katkı sağlayacak İİT Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) ile ilgili son birkaç yılda kaydedilen ilerlemeye büyük önem veriyorum. 1 Temmuz itibarıyla sisteme taraf ülkelerin de yükümlülüklerini tamamlamasıyla İİT Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi’ni işler hale getireceğiz. Sistemin hayata geçirilmesinin, ekonomik ilişkilerimiz için yeni bir dönemin başlaması ve mevcut ticari iş birliğinin genişletilmesi için bir mihenk taşı olmasını temenni ediyoruz. Henüz sisteme taraf olmamış ülkelerimizi de en kısa sürede TPS-OIC’ye dahil olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, İİT İSEDAK 50 İslami Endeksi çerçevesinde İİT Borsalar Forumu tarafından yaklaşık 2 yıl önce başlatılan ürün geliştirme çalışmalarının tümüyle tamamlandığının altını çizerek, "Bu çerçevede, İİT üyesi ülkelerdeki yatırımcılarımızı, endekse dayalı kurulan bu özel Uluslararası Yatırım Fonu’na yatırım yapmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu.

"Kudüs’ün ekonomik refahının artırılmasına katkı sağlamayı umuyoruz"

Çalışma Grubu toplantılarının ikinci turunun Eylül-Ekim döneminde fiziki olarak gerçekleştirileceğini de söyleyen Ağaoğlu, “İSEDAK olarak İİT üyesi ülkelere ve İİT kuruluşlarına yönelik 2014’ten bu yana proje bazlı finansal destekler sunuyoruz. Geçen yıl 18 proje finanse edildi ve 2022’de uygulanmak üzere 17 proje seçildi. Ayrıca İSEDAK KOVİD Müdahale Programı çerçevesinde de 2021’de 8 proje finanse edildi. 2022’de 7 projeye daha finansal destek sağlayacağız. Bu desteklerimizin İİT ailesi içindeki iş birliği ve dayanışmayı bir adım daha ileri götürmeye katkı sağlamasını arzu ediyorum. Çok önem verdiğimiz Kudüs Programı çerçevesinde turizm, kültür ve kapasite geliştirme alanlarında 5 somut proje uygulanmaya devam ediyor. Bu projeler vesilesiyle ümmetimizin gözbebeği Kudüs’ün ekonomik refahının artırılmasına katkı sağlamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.