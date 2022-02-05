Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Rusya-Ukrayna krizinin aşılması yönünde Türkiye üzerine düşen görevi yapacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya-Ukrayna krizinin aşılması yönünde Türkiye üzerine düşen görevi yapacak. Türkiye olarak herhangi bir savaşa, askeri müdahaleye mahal vermeden bu krizin aşılması yönünde üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

’Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Jeopolitik Sınamalar ve Fırsatlar’ konferansı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TİM Başkanı İsmail Gülle ve çok sayıda ihracatçının katılımıyla gerçekleşti.

Konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için Türkiye’nin her türlü rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti. Kalın ayrıca Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Rusya-Ukrayna krizinin aşılması yönünde Türkiye üzerine düşen görevi yapacak"

Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili konuşan Kalın, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti krizin aşılmasında önemli bir rol oynadı. Önümüzdeki dönemde Ukrayna konusu gündemimizde olmaya devam edecek. Türkiye olarak herhangi bir savaşa, askeri müdahaleye mahal vermeden bu krizin aşılması yönünde üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Azerbaycan Nahçıvan koridorunun açılması bölgenin ekonomik olarak kalkınması için önem arz ediyor"

Ermenistan ile normalleşme sürecinin bölgedeki ticarete ve barışa katkı sağlayacağına dikkat çeken Kalın, "Nahçıvan Azerbaycan arasındaki koridorunun açılması normalleşme diye tabir ettiğimiz sürecin bir parçasıdır. Hem bizim hem de Azerbaycan’ın Ermenistan ile müzakere ettiği bir konudur. Coğrafi bütünlüğü sağlamak açısından bu koridorun açılması son derece önemlidir. Hem karayolu hem de demir yolu çalışmaları sürüyor. Yakın zamanda somut neticelerini göreceğiz. Bölgenin özellikle ekonomik olarak kalkınması için de büyük önem arz ediyor. Bu süreç hem Türkiye’yi hem de Azerbaycan’ı ve tüm bölgeyi rahatlattığı gibi en çok Ermenistan’ı rahatlatacak. Türk Hava Yolları Erivan’a uçuşlarını başlattı. Türkiye ve Ermenistan arasında bir normalleşme süreci var. Bu normalleşme süreci devam edecek. Eş zamanlı olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır sorunları çözülecek ve barış anlaşması imzalanacak" diye konuştu.

"Ülkemizin dış politikası ticaretin önünü açtı, ihracatımız dış politikamızı güçlendirdi"

Konferansta açılış konuşması gerçekleştiren TİM Başkanı İsmail Gülle ise "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan siyasi hamlelerin açtığı kapılardan ilk girenler, hep ihracatçılar ve yatırımcılar oldu. Büyükelçilik açılan ülkelere ihracatın yüzde 30 civarında artış kaydettiği gözlemleniyor. Afrika açılımı sayesinde, kıtaya ihracatımız son 20 yılda 14 katına çıktı. Afrika’yla ticaret hacmimizi yakın bir zamanda 75 milyar dolara taşıyacağız. Bununla beraber, pandemi döneminde ülkemizin jeopolitik konumunun avantajlarıyla; küresel tedarik zincirlerindeki kırılmayı başarıyla değerlendirdik. Ülkemizin dış politikası ticaretin önünü açtı, ihracatımız dış politikamızı güçlendirdi. 2023 yılında 300 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz ihracat eksenli büyüme hedefine başarıyla gidiyor"

İhracatçı sayısının 100 bini aştığına da değinen Gülle, "İhracatımız, pandemi öncesi zirve yılımız olan 2019’a kıyasla; ABD’ye yüzde 64, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüzde 52, İsrail’e yüzde 42, Rusya’ya yüzde 39, Ukrayna’ya yüzde 35, Çin’e yüzde 34 arttı. Hükümetimiz ihracatçılarımızın önünü açacak anlaşmalara imza atmaya 2022 yılında da devam ediyor. Dün imzalanan Türkiye - Ukrayna serbest ticaret anlaşmasıyla; İkili ticaretimizde inşallah çok daha yüksek rakamlara ulaşacağız. İhracatımızı yeşil sahalara dahi taşıyarak 81 ile yaydık. Artık ihracat yapmayan tek bir il kalmadı. Göreve geldiğimizde 65 bin olan ihracatçı sayımız; sadece 3,5 yılda 100 bini aştı. Hükümetimiz ihracatın yolunu açtı; ihracat ailemiz ise 20 sektörde rekorlar kırarak ihracatımızı yeni bir lige taşıdı. Ülkemiz ihracat eksenli büyüme hedefine başarıyla gidiyor" açıklamalarında bulundu.