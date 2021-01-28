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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Zeybekci:

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, 2,2 milyar insan ve küresel hâsılanın yaklaşık yüzde 30’unu kapsayan 15 Asya-Pasifik ülkesinin imzaladığı Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşması’nın dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerini gündeme taşıdı.

Ekonomi 28.01.2021, 12:53
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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Zeybekci:

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, 2,2 milyar insan ve küresel hâsılanın yaklaşık yüzde 30’unu kapsayan 15 Asya-Pasifik ülkesinin imzaladığı Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşması’nın dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerini gündeme taşıdı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonu, Cumhurbaşkanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu iş birliğiyle düzenlenen online seminere, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, DEİK Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Doğu Asya ve Pasifik Ülkeleri Dâiresi Başkanı Elçin Edis konuşmacı olarak katıldı. Programı gazeteci Sefer Levent yönetti.

BTSO Başkanı Burkay programın açılışında yaptığı konuşmasında, dünyayı saran Covid-19 salgınının sosyal yaşamdan ekonomiye kadar neredeyse her alanda tahribatlar yaptığını söyledi. Ülke olarak artık her türlü zorluğa, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Başkan Burkay, “En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği’nde Brexit süreci tamamlanırken, Çin ve AB arasındaki yatırım anlaşması, 25 trilyon dolarlık ABD-Kanada-Meksika Ticaret Anlaşması ve Asya Pasifik bölgesinde 15 ülke arasında yapılan tarihin en büyük serbest ticaret anlaşmasıyla yeni güç dengeleri kuruldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Birleşik Krallık ile imzalanan serbest ticaret anlaşması ve Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine dönük çalışmalar, dış ticaretimize ivme kazandıracak güçlü adımlardır” dedi.

Başkan Burkay, Çin’in Asya-Pasifik’teki hakimiyetini artırarak bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasına liderlik etmesinin, coğrafyayı yakın gelecekte dünya ekonomisinin büyüme motoru olmaya aday bölge haline getirdiğini kaydetti. Başkan Burkay, şöyle konuştu:

“Ülkemizin başta Malezya, Singapur ve Güney Kore ile imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşmaları olmak üzere, Ticaret Bakanlığımız tarafından belirlenen 17 hedef ülkenin 7’sinin ve 28 öncelikli ülkenin 9’unun Asya ülkelerinden seçilmesi, firmalarımızın bu bölgeyle gerçekleştireceği ticaret için büyük önem taşımaktadır. İstanbul ile Çin arasındaki demir yolu ihracatının 13 güne indirilmesiyle birlikte ‘bir kuşak bir yol’ projesi kapsamındaki ülkelerle ticari diyaloğumuzu artırmak ve modern ipek yolu olarak adlandırılan orta koridorun canlandırılması, ülkemizi Çin ve Avrupa arasında çok önemli bir köprü haline getirecektir.”

RCEP anlaşmasının yakın dönemde küresel ticarette köklü değişikler oluşturacağını kaydeden Başkan Burkay, “Ekonomik anlamda bölgesel paktlar önemli. Yerel oyuncu olabilme büyük bir avantaj. Türk Ticaret Merkezleri’nin önemi burada ortaya çıkıyor. Bizler bakanlığımızla bu merkezleri çalışırken, İtalya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin dünyadaki yapılanmalarını inceledik. Özellikle ticaret merkezlerimizi ekonomi paktların olduğu bölgelerde yoğunlaştırarak, ticaret müşavir ve ataşeliklerimizin koordinasyonunda güçlü bir yapıya kavuşturmamız lazım. Bu konuda özellikle bölgede yerel bir oyuncu olarak ticaret merkezimizin de bu anlamda ciddi çalışmalar içinde olması gerekiyor. Özellikle kalifikasyonu çok yüksek yerel oyuncularla donatılmış bir merkez, Asya Pasifik bölgesinde Türkiye’nin operasyonlarına katkı sağlayacaktır” dedi.

“Fırsatları değerlendirmeliyiz”

Uluslararası şirketlerin Asya merkezli üretim ağına alternatif oluşturmak maksadıyla yeni arayışlara yöneldiği bir dönemde, küresel tedarik zincirlerinde yeniden yapılanma ve öne çıkacak yakından tedarik eğiliminin Bursa gibi güçlü üretim merkezleri için önemli fırsatlar barındırdığını kaydeden Başkan Burkay, “Bursa iş dünyası olarak nitelikli insan kaynağımız, güçlü üretim altyapımız ve katma değerli ihracat başarılarımızla ülkemizin küresel değer zincirinde çok daha iyi bir pozisyona gelmesi için katkılarımızı artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci, BTSO’ya organizasyondan dolayı teşekkür etti. RCEP konusunun Türkiye için mühim olduğuna değinen Zeybekci, “RCEP, ihmal edilmemesi gereken bir başlık. Her şeyiyle çok iyi bir şekilde anlatılması gereken bir konuyu işliyoruz. 2.2 milyar kişiyi kapsıyor. Hindistan’ın da katılması durumunda hemen hemen dünya nüfusunun yarısını etkileyecek bir anlaşmadan ve dünyada en agresif sanayi gelişmelerinin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Son 10 yılda ortalama yüzde 5’lerin üzerinde büyüme yapan bir bölge. Dünya o kadar hızlı değişiyor ve dönüşüyor ki, bu gelişmeleri gözden kaçırmamamız lazım. Türkiye’nin RCEP konusunda mutlaka milli politika belirlemesi gerekiyor. Bursa’yı bu konuda kutluyorum. Çok anlamlı bir toplantıya imza attılar.” şeklinde konuştu.

“AB kozunu çok iyi kullanmalıyız”

Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği anlaşmasını tamamlamış, ekonomik olarak entegre olmasıyla, RCEP konusunda elini çok güçlendireceğini ifade eden Zeybekci, “RCEP anlaşmasında üye ülkeler serbestçe başka ülkelerle STA ve benzerleri tercihli ticaret anlaşması yapabilme imkanı veriyor. Bizler Türkiye olarak kendi bloğumuzu oluşturmamız lazım. Teknik donanım konusunda eksiğimiz yok. Bu konuda bakanlık ve birliklerimizle kurumlarımız çok güçlü bir alt yapıya sahip. Bizim bunları seferberlik anlayışıyla harekete geçirmemiz lazım. AB kozunu ve avantajları çok iyi kullanmalıyız. Daha önce Gümrük Birliği güncellemesi konusunda büyük bir aşama kat etmiştik” şeklinde konuştu.

DEİK Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı, DEİK olarak Asya Pasifik bölgesi ile Türkiye arasındaki işbirliğinin güçlenmesi adına önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kolbaşı, “Asya Pasifik bölgesi son dönemde tırmanışta. Yakından takip ediyoruz. Asya Pasifik 17 ülke ve 2 bölgeyi kapsıyor. Ticari diplomasi adı altında Asya-Pasifik’teki Türk firmalarıyla irtibat kurmak istiyoruz. Türkiye’de var olan yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi de amaçlıyoruz. Asya Pasifik bölgesinden Türkiye’de yatırımı olan 3 bin firma var. Türkiye’de yabancı sermayeli toplam şirket sayısı 75 bin. Bunların yüzde 5’i Asya Pasifik bölgesinden. Bu bölgeye 35-40 milyar dolarlık bir açığımız var. Dış ticaretteki en fazla açık verdiğimiz bölge. Ülke olarak Asya Pasifik coğrafyasıyla yeni dönemde işbirliğimizi güçlendirmenin peşinde olmalıyız” dedi.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Doğu Asya ve Pasifik Ülkeleri Dairesi Başkanı Elçin Edis de toplantıda RCEP anlaşmasının detayları, dünya ve Türkiye ekonomisine yansımaları hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.
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