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Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılmasını sağlayacak reçeteyi hazırladı

Cumhurbaşkanlığı, ekonominin temel sorunu olan cari açığı azaltacak reçeteyi hazırladı. Doğal gazdan petrole, elektrikten nükleer enerjiye kadar birçok düzenlemenin yer aldığı reçetede atılacak 10 adım yer alıyor. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı cari açığı yapısal olarak düşürmeyi hedefleyen yasal çalışmayı ise 31 Aralık'ta Meclis'e sunacak.

Ekonomi 01.11.2021, 09:00
Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılmasını sağlayacak reçeteyi hazırladı

Türkiye, ekonominin temel sorunu cari açığı azaltacak hamlelere hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre cari işlemler dengesinde mal ihracatıyla beraber turizm, yazılım gibi hizmet sektörü ihracatının katkısıyla kalıcı iyileşme sağlanacak.

Cari açık atılacak adımlarla gelecek yıl 18.6 milyar dolara gerileyecek. Teknoloji transferine alım garantisi gelecek, bina, tarım, hizmet sektörü de enerji verimliliği desteği alacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) 5 ve 6. bölgede ihracatı azaltan yatırıma uzun vadeli kredi verecek.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıklarken "Cari fazla ile fiyat istikrarı da sağlanır" demişti. Cumhurbaşkanı Yıllık Programı'nda cari açıkla mücadele reçetesi ortaya kondu. Programa göre cari işlemler dengesinde, mal ihracatının yanı sıra turizm ve yazılım gibi hizmet sektörü ihracatının da katkısıyla kademeli, kalıcı bir iyileşme sağlanacak. Dış finansmanda teknoloji transferi sağlayan uzun vadeli yatırımlar öne çıkacak.

İhracatı artırmaya yönelik ticaret anlaşmalarında güncelleme çalışmalarına devam edilecek. Dış pazarlara açılım konusunda yeni uygulamalar hayata geçirilecek. E-İhracat ve hizmet ihracatına yönelik destek mekanizmaları genişletilecek.

İthalata bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Petrol ve doğal gaz kaynağı aramaları hızlandırılarak sürdürülecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırılacak. Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilerek yıl geneline yayılması ve bu kapsamda turizm gelirlerinin artması sağlanacak. Yüksek teknoloji içeren yatırımlar Türkiye'ye çekilerek rekabet gücü artırılacak. İhracatın ve uluslararası yatırımların artırılması süreci, önemi daha da büyüyen yeşil dönüşüm kavramı çerçevesinde, Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan hedef ve eylemler de dikkate alınarak şekillendirilecek.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı cari açığı yapısal olarak düşürmeyi hedefleyen yasal çalışmayı 31 Aralık'ta Meclis'e sunacak. Aynı dönemde, binalar, tarım, hizmet sektörleri enerji verimliliği destekleri kapsamına dâhil edilecek. Doğalgaz, madencilik, petrol arama ve üretim yatırım ortamı iyileştirilerek yatırım güvencesinin daha da arttırıldığı bir piyasa oluşturulacak.

Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda imalat sanayinin küresel değer zincirine entegrasyonu için hedef ülkeler özelinde ürünler belirleniyor. Bu ürünlere yönelik destek programı uygulanmasına yönelik idari karar yılsonunda uygulamaya girecek.

Enerji Verimliliği Kanunu güncellenecek. Binalar ile tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği destekleri kapsamına dâhil edilecek. Doğal gaz piyasasının yeniden yapılandırılarak rekabetçi serbest piyasanın geliştirilmesine yönelik yasal düzenleme Meclis'e sunulacak. Yapım işlerinde yerli malı kullanımını sağlayacak idari düzenlemeler yapılacak. Stratejik sektörlerdeki ürünler için yerliliği ve teknoloji transferini sağlamak amacıyla alım garantisi verilecek.

Ocak-Ağustos döneminde tüm ana sektörlerin ihracatında artış gerçekleşti. Yılın kalan döneminde ihracatın güçlü ivmesini koruyarak yıl genelinde yüzde 24.4 artışla 211 milyar dolar olması öngörülüyor. İthalatın da 258 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu yıl cari işlemler açığının 21 milyar dolar olacağı hesaplanıyor.

Gelecek yıl, seyahat hareketliliğinin hızlanmasıyla turizm gelirlerinin artışı sonucu, cari işlemler dengesinde iyileşmenin devam etmesi bekleniyor. Cari açığın 18.6 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. Sabah'ın haberine göre cari işlemler dengesindeki iyileşmenin beraberinde dış finansman gereksiniminde azalış getireceği tahmin ediliyor. Genel makroekonomik görünümdeki iyileşmeye paralel olarak dış finansmanda teknoloji transferi sağlayan uzun vadeli yatırımların öne çıkarılması hedefleniyor.

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