Cumhurbaşkanı’nın bahsettiği ’moringa’ böyle üretiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’teki kadınlarla buluşmasında bahsettiği ’moringa’nın üretim aşamaları kadınlar tarafından özenle topraktan pazara sistemiyle üretiliyor. Kadınlar ürettikleri moringa ürünlerini ise Cumhurbaşkanı’na hediye edecek.

Gaziantep’te kadın kooperatifi tarafından üretilen ve anavatanı Hindistan olan moringa bitkisinin üretimi bin bir özenle gerçekleşiyor. Hasattan pazara kadar özenle üretilen moringa ürünleri Türkiye’nin her tarafına gönderiliyor. Moringa Proje Koordinatörü Aysel Eskici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın moringayla ilgilenmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı’na hediye edilmek için hazırlanan moringa ürünleri hakkında bilgiler paylaştı.

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğünün, anavatanı Hindistan olan ve faydası saymakla bitmeyen “Moringa Oleifera” bitkisini Türkiye’ye kazandırmak için başlattığı proje çerçevesinde güçlerini birleştiren kadınlar, Nurdağı ilçesinde kurdukları Moringa Antep Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi’nde müthiş bir girişimcilik hikayesine imza atıyor. Moringanın ana vatanı Hindistan’dan getirdikleri fidelerini 25 dekarlık arazisi üzerinde yetiştiren kadınlar, hasat ettikleri moringa yapraklarını moringa evinde işleyerek hiçbir katkı maddesi kullanmadan çay, şampuan, pişik kremi, el dezenfektanı, sabun üretiyor. Ürettikleri ürünleri "Moringantep" markasıyla internet siteleri üzerinden pazarlayan kadınlar, ürünleri kargo yoluyla Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiyor.

"Topraktan pazara sistemi uyguluyoruz”

Topraktan pazara sistemi uyguladıklarını belirten Moringa Proje Koordinatörü Aysel Eskici, “Burada moringa hasadı gerçekleştiriyoruz. Burası Türkiye’nin ilk üretim sahasıdır. Yürüttüğümüz projeyle şu anda moringalarımızın hasadını yapıyoruz. Bizim ülkemiz tarım alanında muazzam bir coğrafyaya sahiptir. Şu anda 25 dekarlık bir alanda yetiştiricilik yapıyoruz. Tamamıyla organik tarım üretim ilkeleri, AB ilkeleri şu anda mevcuttur. Biz burada topraktan pazara sistemi uyguluyoruz. Moringa işletmesi kurduk. Bir kadın kooperatifi kurarak başladık. Bu kadınlarımızla moringanın birçok ürününü işliyoruz. Gıda ürünleri, dermokozmetik, ilaç sektörü var. Bunların hepsinin ar-ge çalışmalarını yapıyoruz” dedi.

"Kadınlarımıza iş kapısı açılıyor"

Kadınlara iş kapısı açtıklarını belirten Eskici, “Bu işten yaklaşık 30-40 kadına istihdam sağlıyoruz. Bir moringa bitkisinden 40 ila 60 gram arasında kuru yaprak elde ediliyor” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımıza bizzat sunmak istiyoruz”

Cumhurbaşkanını ziyaret ederek kendisi için hazırlanan moringa ürünlerini sunmak istediklerini belirten Eskici, “Cumhurbaşkanımızın geçen gün Gaziantep ziyaretinde moringanın öne çıkması ve projeden bahsetmesinden gurur duydum. Daha önce Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan moringayı fark etmişti şimdi de Cumhurbaşkanımızın bunu fark etmesi devlet kaynaklarının emin ellerde olduğunu gösteriyor. Ürettiğimiz moringa ürünlerini Cumhurbaşkanımıza göndereceğimizi açıklamıştık. Ama biz bu ürünleri bizzat Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek teslim etmek istiyoruz. Bizi kabul ederse çok mutlu oluruz” diye konuştu.