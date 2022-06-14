Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "e-ticaret katkısının katlanarak büyümesi için tüm paydaşların hakkını gözetmeye kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay," Ülkemizde e-ticaret hacmi, 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69’luk artışla 381,5 milyar liraya ulaşmıştır. E-ticaret hacmi en çok artan sektörler; konaklama, gıda ve süpermarket, seyahat, taşımacılık, depolama ve havayolları sektörüdür. Dijital dönüşümün etkisiyle Web 3.0 teknolojilerinde e-ticaret adımlarının atıldığı günümüzde hızla dönüşen bu alana uygun mevzuat çalışmaları yapmak kaçınılmazdır. İstihdam ve ihracat rakamlarında e-ticaret katkısının katlanarak büyümesi ve sektörün dengeli şekilde çalışması için tüm paydaşların hakkını gözetmeye kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen e-Ticaret Sektör Temsilcileri ile İstişare Toplantısı’nda konuştu.

Hükümet olarak, politikaları ve hukuki düzenlemelere dair ihtiyaçları belirlerken ilgili paydaşların görüşlerini alarak ilerlediklerini kaydeden Oktay," Katılımcı yaklaşımımız ile “doğru tanımlanmış” ve “sonuç odaklı” reformları paydaşlarla fikir birliği içinde, birer birer hayata geçiriyoruz.

Bugün, ülkemizde e-ticaretin dengeli ve rekabetçi bir şekilde büyümesi için yapılacak yasal düzenleme ihtiyaçlarını, ilgili kurumlarımız ve e-ticaret alanında faaliyet gösteren öncü firmalarla istişare etmek üzere bir aradayız" dedi.

"Günümüzde e-ticaret pazar yerleri, önemli bir satış kanalı haline gelmiştir"

Toplantının Türkiye’de e-ticaretin geleceği için hayırlı olmasını dileyen Oktay," İşin mutfağında olan sektör temsilcilerinin görüşleriyle çok daha faydalı düzenlemelere imza atacağımıza inanıyorum. Dünyada ve ülkemizde son yıllarda istikrarlı şekilde büyüyen e-ticaret, COVID-19 salgınıyla birlikte rekor seviyelere ulaşmıştır. Günümüzde e-ticaret pazar yerleri, önemli bir satış kanalı haline gelmiştir.2021 yılında dünyada perakende e-ticaret satışları 5 trilyon Dolara yaklaşmıştır. Bu rakamın 2025 yılına gelindiğinde 7 trilyon Doların üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’den tek bir girişim yokken bugün 6 UNICORN, bizim tabirimizle 6 TURCORN’umuz var"

Türkiye’de e-ticaret hacminin 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69’luk artışla 381,5 milyar liraya ulaştığını söyleyen Oktay," E-ticaret hacmi en çok artan sektörler; konaklama, gıda ve süpermarket, seyahat, taşımacılık, depolama ve havayolları sektörüdür. 2 yıl öncesine kadar 1 milyar dolar değerlemeyi geçen Türkiye’den tek bir girişim yokken bugün 6 UNICORN, bizim tabirimizle 6 TURCORN’umuz var. Üstelik bunlardan 3’ü e-ticaret ve yine birisi e-ticaret sitelerine yönelik satışı artırma araçları sunan bir yazılım şirketidir. Türk e-ticaret şirketleri, uluslararası alanda Türkiye’deki girişimcilik ve teknoloji ekosistemini başarıyla temsil etmektedir. E-ticaret alanında Avrupa’daki UNICORN şirketler listesinde 4. Sırada yer alan ve yine SimilarWeb’in tüm dünyada en çok ziyaret edilen alışveriş siteleri listesinde ilk 20’de yer bulan şirketlerimiz mevcuttur" açıklamasında bulundu.

Dijital dönüşümün etkisiyle Web 3.0 teknolojilerinde e-ticaret adımlarının atıldığı günümüzde hızla dönüşen bu alana uygun mevzuat çalışmaları yapmanın kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Oktay, "Tüm dünyada kamu otoriteleri, e-ticaret alanında uygun piyasa düzenleme rejiminin tesisi için reformlar yapmaktadır. Ülkemizde de, e-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilmesi ve e-ticaret pazar yerlerindeki satıcı haklarının güvence altına alınması için hukuki düzenleme ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Sektörün gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, adil ve iyi işleyen bir e-ticaret ekosistemi oluşturmak yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstihdam ve ihracat rakamlarında e-ticaret katkısının katlanarak büyümesi ve sektörün dengeli şekilde çalışması için tüm paydaşların hakkını gözetmeye kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme rotamıza; rekabetçi, dengeli ve istikrarlı e-ticaret ekosistemimiz ile yürüyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.