banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste yatıyor
Vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste yatıyor
Yılmaz Özdil'e sağlıkçılardan linç...
Yılmaz Özdil'e sağlıkçılardan linç...
Sergen Yalçın: 2 - Erol Bulut: 1
Sergen Yalçın: 2 - Erol Bulut: 1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Büyüme oranımız başarımızın en somut göstergesidir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve 2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız başarımızın en somut göstergesidir. Aynı dönemde gelişmiş ülke ekonomileri 4,9; Amerika Birleşik Devletleri 3,5, Japonya 4,8, Almanya 4,9 ve İngiltere 9,9 oranında küçülmüştür. " dedi.

Ekonomi 19.03.2021, 17:01
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Büyüme oranımız başarımızın en somut göstergesidir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve 2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız başarımızın en somut göstergesidir. Aynı dönemde gelişmiş ülke ekonomileri 4,9; Amerika Birleşik Devletleri 3,5, Japonya 4,8, Almanya 4,9 ve İngiltere 9,9 oranında küçülmüştür. " dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ’Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’ne katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Oktay, "Marifet iltifata tabidir, iltifatsız emek zayidir’ diyerek ülkemiz ve insanlık için değer üreten herkesin yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve başarı dileklerini iletiyorum. Kıymet bilinmek ister ve mükafatlandırılan başarıların yeni fikirlerin önünü açacağına olan inancımızla yenilikçi, kaliteli ve çığır açan başarıları örnek göstermeye önem veriyoruz" dedi.

Tasarlayan; fikir üreten, ilerleme ve ilerletme derdinde olan herkesin Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında rol oynayan birer değer taşıyıcısı olarak gördüklerini söyleyen Oktay, "Alkışladığımız başarılar sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimizle, vefa gruplarıyla, moto kurye ve kargo personeliyle, esnafı, yazılımcısıyla ve daha sayamadığımız pek çok isimsiz kahramanın, canı pahasına çalışan herkesin oluşturduğu değerlerin toplamıdır ve Türkiye’nin duruşu, Türkiye’nin başarısıdır" ifadelerini kullandı.

"157 ülkeye ve BM dahil 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme yardımı gönderen Türkiye ile gurur duyalım"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye’de de bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle sağladığı katkılarla dünyaya değer katan bir markadır. Haktan hakikatten yana duruşuyla küresel adalete katkı veren, terörle mücadelede din, dil, ırk ayrımı yapmadan teröre terör, teröriste terörist diyen; bölgede güvenliğin sigortası olan ülkemizi alkışlayalım. Birileri insan haklarından, demokrasiden bahsedip iş sorumluluk almaya gelince sırtını dönerken; 5 milyona yakın mülteciye yuva olmuş, dünyanın vicdanı Türkiye’yi alkışlayalım. ’Sanayi durdu, tarım bitti’ diye çamur atmaya çalışanlara inat yıllık bazda sanayi üretimi rekorları ve ihracat rekorları kıran; tarımsal üretimi kesintisiz artıran ülkemizi alkışlayalım. Salgının en kritik günlerinde, gelişmiş ülkelerin dahi maske tedariği derdine düştüğü bir zamanda, tıbbi malzemeler ile birlikte yerli milli solunum cihazını üretip, 157 ülkeye ve BM dahil 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme yardımı gönderen Türkiye ile hep birlikte gurur duyalım. Milli Teknoloji Hamlesiyle inovasyona değer katan, yerli elektrikli otomobil üretim çalışmalarını başlatan ve çıtayı uzaya taşıyan ülkemizi alkışlayalım ve alkışların en büyüğünü 18 yıldır millet aşkıyla çalışarak liderliğiyle, duruşuyla ülkemizle birlikte dünyaya değer katan Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderelim".

"2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız başarımızın en somut göstergesidir"

Şuan bulunulan noktayı yeni reformlarla daha da ileriye taşıyacaklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "İnşallah birlikte kutlayacağımız nice başarımız, değer katan nice atılımlarımız olacak. Geçtiğimiz yıl boyunca türlü vesilelerle iş dünyamızla dijital ortamda da olsa bir araya geldiğimiz etkinliklerde özellikle “krizi fırsata çevirmeyi” ve salgının etkileriyle ülkemize açılan fırsat pencerelerini vurgulamıştık. Hamdolsun sağladığımız kamu-özel sektör uyumumuz sayesinde salgın döneminde pek çok firmamız kaliteli ürünleriyle, rekabetçiliğiyle ve hepsinden önemlisi güvenilirliğiyle öne çıkmıştır. Özellikle ihracat odaklı çalışan şirketlerimiz müşteri ve ürün yelpazesini genişletmişlerdir. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve 2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız başarımızın en somut göstergesidir. Aynı dönemde gelişmiş ülke ekonomileri 4,9; Amerika Birleşik Devletleri 3,5, Japonya 4,8, Almanya 4,9 ve İngiltere 9,9 oranında küçülmüştür. Hedefimiz Türkiye’nin büyüme performansını salgın sonrası dönemde de güçlü ve dengeli şekilde sürdürmesidir. Ayrıca Türkiye Girişimcilik Ekosistemi geçtiğimiz yıl rekor kırarak 139 milyon dolar yatırım toplamıştır. Yatırımları artırmak için yerli ve uluslararası tüm yatırımcıların ülkemizde iş yapma prosedürlerini en kolay hale getirmek için çabalarımızı sürdürüyoruz. Reform paketlerimizin yanı sıra bu doğrultudaki ilerlemeleri hem YOİKK hem de Dijital Türkiye çalışmalarımız kapsamında da yakından takip ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Türk otomotiv sektörünün bugüne kadar aldığı en büyük yatırımlardan birinin imzaları atıldı ve 2 milyar euroluk yatırım ülkemize kazandırıldı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Doğrudan yatırımlara ilişkin kısıtlayıcı faktörleri ölçen OECD Doğrudan Yabancı Yatırım Kısıtlama Endeksi’nde 0,059 değeriyle sıfır kısıtlayıcılığa en yakın OECD ülkelerinden birisi durumundayız ve bu endekste ABD, Çin ve İsviçre gibi ülkelerden çok daha iyi bir seviyedeyiz. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde ise uzun yıllar 60 ila 70’inci sıralarda yer bulan ülkemiz gerçekleştirilen ön açıcı reformların etkisiyle iki yılda 27 basamaklık sıçramayla 33. sıraya yükselmiştir. Daha geçtiğimiz günlerde Türk otomotiv sektörünün bugüne kadar aldığı en büyük yatırımlardan birinin imzaları atıldı ve 2 milyar euroluk yatırım ülkemize kazandırıldı. Yine yakın zamanda bir akıllı telefon devi ve tıbbi ekipman firmaları ülkemize ciddi miktarda yatırım yaptılar. Sanayicilerimizin ifadesiyle, şuanda piyasadaki yatırım iştahı hiç olmadığı kadar yüksek. Hem sanayi üretimi verileri hem de artan yatırımlar bunu doğrulamaktadır. Önümüzdeki dönemde de ülkemizde iş yapma kolaylığını artırmaya devam edecek Türk firmalarının küresel birer marka olmasını destekleyeceğiz. Bu doğrultuda özellikle “2023’de 10 Turcorn” hedefimize önem veriyoruz. 1 milyar dolar değerleme rakamını aşan yerli Unicornların yükselme zemini ve ekosistem temeli Teknoparklarımızda oluşmuş durumdadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Turcorn’a dönüşme potansiyeli olan, küresel iddia sahibi, belirli bir ölçeği aşmış ve müşteri doğrulamasını tamamlamış girişimlere yönelik özel bir destek programı hazırlığındadır. Girişimcileri finansmana erişim, yatırım alabilme, tecrübe aktarımı, yetkin insan kaynağına erişim ve farklı pazarlara adaptasyon gibi konularda da yönlendiriyor olacağız. Önümüzdeki yıllarda düzenlenecek Değer Zirvelerinde küresel alanda akıllı ürün ve hizmet sunan Turkcornların ödüllendirileceğine inanıyorum" diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20