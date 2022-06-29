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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İş insanlarına) Sizleri ara malında yerlileştirme ve millileştirme hamlesine destek vermeye; üretimde yerli girdinin öncüleri olmaya davet ediyorum. Yurt dışında ülkemize tahsis edilecek alanlarda gerçekleşecek tarım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz."
Ekonomi 29.06.2022, 14:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz."