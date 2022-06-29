Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İnsanlarımızın günlük hayatlarını olumsuz yönde etkileyen hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alıyoruz. Aynı zamanda her kesimin gelirlerini yükselterek refah düzeyinde olumsuz bir yönelime müsaade etmiy

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İnsanlarımızın günlük hayatlarını olumsuz yönde etkileyen hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alıyoruz. Aynı zamanda her kesimin gelirlerini yükselterek refah düzeyinde olumsuz bir yönelime müsaade etmiyoruz. Bu kararları da an itibarıyla yürürlüğe koyuyoruz."