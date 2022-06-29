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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz."

Ekonomi 29.06.2022, 14:47 29.06.2022, 15:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz."

#enflasyon #ekonomi #FUAT OKTAY
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