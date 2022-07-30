Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da fındık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.” dedi.