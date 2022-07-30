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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da fındık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da fındık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.” dedi.
Ekonomi 30.07.2022, 18:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da fındık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.” dedi.