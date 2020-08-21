Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğalgaz rezervi müjdesi Yozgatlıları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladığı müjde, Yozgat’ta vatandaşlarca sevinçle karşılandı.

Karadeniz’de Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyetinde bulunan Fatih isimli yerli ve milli sondaj gemisinin doğalgaz rezervini keşfettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu müjdesi, tüm ülkede olduğu gibi Yozgat’ta da vatandaşlarca sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını Yozgat’ta vatandaşlar, çay ocakları, kahvehaneler ve iş yerlerinde ekran başında ilgiyle izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına sevindiğini söyleyen Abdullah Kaymaz, “Doğalgazımız Azerbaycan’dan, Rusya’dan geliyordu. Şimdi doğalgazımız kendi ülkemizden çıkacak. Bunu bulandan Rabbim razı olsun” dedi.

Celal Doğangönül ise, “Doğalgazı bugüne kadar dışarıdan alıyorduk. Şimdi bütçemizdeki paralar bizde kalacak ve halkımıza yansıyacak. Enerji bağımlılığımız sona erecek. Bu yüzden çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Sinan Katlan da, “Doğalgaz rezervini bulandan Rabbim razı olsun. Enerjide dışa bağımlıydık. Şimdi ülkemizden çıkacak. Belki ihraç bile edeceğiz. Ülkemiz daha da iyi yerlere gelecek” ifadelerine yer verdi.

Türkiye için güzel bir gün olduğunu aktaran Selahattin Şahin ise, “Türkiye’nin bütçesine, kaynaklarına ihtiyacı vardı. Onun için de biz bu tür olayları her zaman bekliyoruz. İnşallah daha çok doğalgaz, petrol bulunur ve ülkemiz dışa bağımlılıktan kurtulur” dedi.