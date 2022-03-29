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Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğurdunu tavsiye etmişti, Amasya Valiliği 35 manda dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğurduğunu şifa diye tavsiye ettiği mandaların yetiştirilmesi Amasya’da devlet tarafından teşvik ediliyor. Amasya Valiliği, kentteki manda yetiştiricilerine bir yıl içerisinde hibe desteğiyle toplam 35 manda dağıttı.

Ekonomi 29.03.2022, 09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğurdunu tavsiye etmişti, Amasya Valiliği 35 manda dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğurduğunu şifa diye tavsiye ettiği mandaların yetiştirilmesi Amasya’da devlet tarafından teşvik ediliyor. Amasya Valiliği, kentteki manda yetiştiricilerine bir yıl içerisinde hibe desteğiyle toplam 35 manda dağıttı.

Üreticilerin hayvan sayılarının artması amacıyla damızlık manda talebinde bulunduklarını belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Biz de sütü, yoğurdu ve diğer ürünleri oldukça değerli olan manda varlığını arttırmak adına üreticilerimize ilk etapta 2021 yılında 20 damızlık manda dağıtımı yaptık. Anadolu Mandası Üretimini Geliştirme Projesi çerçevesinde bu yıl ise 15 damızlık mandayı üreticilerimize teslim ettik” dedi.

Hayvanların hak sahiplerine teslim edildiği programda konuşan Vali Masatlı, toplam maliyeti 225 bin TL olan projeye İl Özel İdaresi tarafından yüzde 70 oranında hibe desteğiyle 157 bin 500 TL kaynak aktardıklarını vurguladı.

Mandaların kendilerine has yaşam alanları, beslenmeleri, kanaatkâr bir canlı olması, elde edilen işlenmiş ürünlerinin taşıdığı özelliklerle Türk kültür hayatında özel bir yere sahip olduklarına dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, “Sığırların yemediği kaba yemleri çok iyi değerlendirmesi, selüloz oranı fazla yemleri dahi ekonomik bir şekilde et ve süt verimine dönüştürebilmesi, mera hayvancılığına uygun olması ile yeni ortamlara hızlı adapte olması manda yetiştiriciliğinin önemli avantajları arasında yer almaktadır” diye konuştu.

Hayvan varlığının artırılması, ırkların ıslahı ve geliştirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının birçok projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Göktekin, “Bakanlığımız ıslah projeleri çerçevesinde Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi ile ilimizde Anadolu mandası yetiştiriciliği yapan 84 işletmeye 2021 yılı için 738 bin 165 TL destekleme ödemesi yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve MHP İl Başkanı Şuayip Ak’ın da katıldığı programda hayvanlarını teslim alan çiftçiler, Tokat ziyaretinde manda yoğurdunun şifalı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiler.

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