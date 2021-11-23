Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya yakın bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara’da bir araya geldi. Görüşme kurdaki sert yükseliş sonrası gerçekleşirken görüşmeye ilişkin detay verilmedi.
Ekonomi 23.11.2021, 17:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre Ankara'da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.
Görüşme, Dolar/TL kurunun geçen haftadan bu yana devam eden sert değer kayıplarının ardından gerçekleşti.
Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası konuya ilişkin henüz yorum yapmadı.
Kaynak: Bloomberg HT