Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre Ankara'da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.

Görüşme, Dolar/TL kurunun geçen haftadan bu yana devam eden sert değer kayıplarının ardından gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası konuya ilişkin henüz yorum yapmadı.

Kaynak: Bloomberg HT