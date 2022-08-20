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Mardin’in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde freni patlayan tır ilk önce iki araca çarpıp takla attı, daha sonra kıraathaneye daldı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasından çok sayıda yaralı var.
Manisa’da topu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik"
Ekonomi 20.08.2022, 18:27 20.08.2022, 18:51
MANİSA (İHA) - Manisa’da topu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik.”