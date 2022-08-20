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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik"

Ekonomi 20.08.2022, 18:27 20.08.2022, 18:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik"

MANİSA (İHA) - Manisa’da topu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik.”

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