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Manisa’da topu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik"
Ekonomi 20.08.2022, 18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik"
MANİSA (İHA) - Manisa’da topu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik.”