Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik"

MANİSA (İHA) - Manisa’da topu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik.”