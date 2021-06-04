Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların heyecanla beklediği müjdeyi açıkladı

Türkiye'nin geçen yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda rezerv tespiti ve yeni gaz keşfine yönelik sondajlarla yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bugün Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin ve MFA Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılışını gerçekleştiren Erdoğan, şimdi de Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini atıyor. Törende tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıklayan Erdoğan, Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi keşfi daha yapıldığını söyledi. Böylece Karadeniz'de bulunan toplam gaz rezervi 540 milyar metreküpe çıkmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün Zonguldak'ta her biri birbirinden güzel bir dizi program vesilesiyle bir araya geldik. Akabinde belediyemizi de ziyaret etmek suretiyle şehrimize yapılan hizmetleri dinleme imkanı bulduk. Buradan Zonguldak Belediyemize bu süreci yakından takip ettiği için teşekkür ediyorum.

Belediyedeki programımızın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası'nın heyecanını yaşadık. Türkiye'nin ilk biyomaskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım gaz maskeleri de burada üretilecek. Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız, heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği tesisleri gezdik, sunumları dinledik. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda.

"BU LİMAN ÜLKEMİZİ DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA TAŞIYACAK"

Yani draftı itibarıyla da gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye'nin en büyük limanı konumunda. Buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız. Ülkemizin en büyük üç limanından biri olan Filyos, yılda 25 milyonluk kapasitesiyle ihracatımıza çok önemli katkı sağlayacaktır. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat; işte şimdi bütün bunların hepsinin temerküz edeceği yer burasıdır. Filyos Limanı, Türkiye yanında tüm Doğu Avrupa'nın konteyner, dökme yük ve kuru yük ticaretini yürütebilecek potansiyele sahiptir. Bu liman ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisine taşıyacak alt yapıdır. Bu liman ayrıca 2023 projelerimizden biridir. Yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşacağız.

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