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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 100 Bin TL olarak belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 14 oranında zam yapıldı. 2022 bütçesinde Erdoğan'ın maaşı 100 bin 750 TL olarak belirlendi.

Ekonomi 19.10.2021, 13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 100 Bin TL olarak belirlendi

TBMM’ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın maaşına yüzde 14.4 oranına zam yapıldı. Eğer teklif kabul edilirse, Erdoğan’ın 88 bin lira olan maaşı 100 bin 750 liraya çıkacak.

Sosyal medya hesabından Erdoğan’ın maaşının yıllara göre artışını paylaşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “TBMM’ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 14,4 oranında rekor zamla 100.000 TL’nin üzerine çıkardı. Alacağı aylık zam 4,5 asgari ücret tutarında. Bu tek adam memura işçiye emekliye cimri, kendine bonkör. Saraya şatafat vatandaşa sefalet düşüyor!” ifadelerini kullandı.

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