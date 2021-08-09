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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Faiz indir' çağrısına Kavcıoğlu ne cevap verecek?

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz” açıklamalarından sonra Merkez Bankası’nın (MB) atacağı adımlar merakla bekleniyor.

Ekonomi 09.08.2021, 08:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Faiz indir' çağrısına Kavcıoğlu ne cevap verecek?

Piyasalarda, MB'nin bu toplantıda apar topar faiz indirimine gitmeyeceği ancak mesaj vermekle yetinebileceği belirtiliyor. Yine de uzmanlar, MB'nin sürpriz bir adım atma ihtimalini de göz ardı etmiyor. Temmuz ayında tüketici enflasyonunun yüzde 18.95'e yükselmesi politika faizini yüzde 19'da tutan MB'nin manevra alanını oldukça daralttı. 

Ancak Erdoğan, “Buradan ben de sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Bundan sonra enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz” demişti.

Şimdi tüm dikkatler MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bu mesaja vereceği yanıta çevrildi.

12 AĞUSTOS'TA TOPLANACAK

Merkez Bankası'nın (MB), 12 Ağustos'ta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı kararlar yakından takip edilecek. Piyasaların genel beklentisi MB'nin yüzde 19 seviyesinde bulunan politika faizinde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Ancak Erdoğan'ın faiz indirimi çağrısını dikkate alan kritik mesajlar verebileceği belirtiliyor.

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