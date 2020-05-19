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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı'nın ilk türbin açılışında konuştu.

Ilısu Barajı'nda ilk türbin devreye giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene videokonferans yöntemiyle katılarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı'nın ilk türbin açılışında konuştu.

Ilısu Barajı'nda ilk türbin devreye giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene videokonferans yöntemiyle katılarak açıklamalarda bulundu.

19 Mayıs 2020 Salı 17:16
2015 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı'nın ilk türbin açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik santralimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yapımına başladığımız 2008'den beri krediden inşasına her aşamasında pek çok engel ile karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık. Bu tesisten faydalanacak şehirlerimiz için bugün bayram günüdür.

"LAF DEĞİL, ESER ÜRETME SİYASETİMİZİN ÖRNEĞİ DURUYOR"

18 yıldır laf değil, eser üretme siyasetimizin bir örneği duruyor. Ve kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere verdiğimiz en güzel cevap bu muhteşem eserdir. İlk etapta 200 megavat gücündeki birinci ünitesini hizmete alıyoruz.

Türkiye için Güneydoğu Anadolu için bugün bayram günü. Başta ana muhalefet olmak üzere diğer muhalifler buranın yapımı karşısında merak ediyorum ne diyecekler. Bölgenin çiftçisi toprakları için her şey burada.

"YIL SONUNA KADAR TAM KAPASİTE HİZMETE GEÇECEĞİZ"

Toplam yıllık 4.1 milyar kilovat saat olan hidroelektrik santralinin 200 megavat gücündeki 1. ünitesini hizmete alıyoruz. Yıl sonuna kadar tam kapasite hizmete geçireceğiz. Toplamda 18 milyar lirayı buldu. Barajın yapımında Hasankeyf başta olmak üzere kültürel varlıklar özenle korundu. Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısı 2.8 milyar olmasını bekliyoruz.

YILLIK KATKISI 2,8 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAK

Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz 18 yılda, 79 yılda yapılanların fazlası hizmet ürettik. Bitenlerin yanı sıra halen inşaası süren tamamlanmak üzere olan, proje aşamasında olan pek çok projemiz bulunuyor.

Gece gündüz eser üretmeye devam edeceğiz.

ILISU BARAJI NEREDE? 

Türkiye'nin vizyon projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 3 ay sonra enerji üretimine başlaması planlanıyor.

Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından Atatürk Barajı'ndan sonraki ikinci büyük konumundaki Ilısu Barajı'nda su tutma çalışmaları kontrollü şekilde sürüyor.

Ağustos ayı itibarıyla su tutulmaya başlanmasıyla baraj gölünde su seviyesi 50 metreyi aşarken, depolanan su miktarı ise 600 milyon metreküpe ulaştı. 10,5 milyar metreküp suyun depolanacağı barajda enerji üretimine 3 ay sonra başlanması planlanıyor. 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkı sunacak.

ILISU BARAJI ÖZELLİKLERİ

Kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin dördüncü büyüğü konumunda bulunan Ilısu Barajı'nın önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer alıyor.

Son Güncelleme: 19.05.2020 17:23
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