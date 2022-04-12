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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fiyatlardaki balon sönecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz" dedi.
Ekonomi 12.04.2022, 19:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel krizleri fırsata dönüştürecek adımları atıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte üretim ve tedarik sistemi yeni tehditlere maruz kalmıştır. Bu durum tüm ülkeleri derinden sarsıyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sorunu kendi vatandaşlarının ihtiyacı olan buğdayı, yağı, sütü, eti üretmek değildir. Kendi insanımızı asla temel gıda ürünlerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine sahibiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Piyasayı sakinleştirecek düzenlemelere hız vereceğiz