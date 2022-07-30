Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını 54 TL olarak açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Programda, yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan fındığın 2022 hasat sezonu için fiyatlarını da açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fındık lafını duyunca hepinizin heyecanlandığını biliyorum. İhracatta fındığın önemli bir yeri var. Sadece geçen yıl 122 ayrı ülkeye 2 milyar 300 milyona yakın bedelle 344 bin tondan fazla fındık sattık. Hem üretim alanı hem fındığı ile Ordu fındığın 3‘te birini gerçekleştiriyor. Rekolte bakımından Samsun, Giresun, Zonguldak ve diğer iller takip ediyor. Biz iktidara geldiğimizde fındık 1 doların altındaydı. Şimdi 3 dolatın üzerine çıkıyor. Emekçilerin karşılığını vermek için tüm şartları zorladık. Bugün açıklayacağımız fiyat ile hem üreticinin gelirini arttıracağımıza, hem de ihracatımızı yükselteceğimize inanıyorum. TMO 2022 alım sezonunda yüzde 50 sağlam iç esasına kabuklu fındığa kilo başında leventen kalite için ve GİRESUN kalite için alan destekli olarak ben burada rakam açıklıyorum. İnanıyorum ki sizler de kabul edeceksiniz, ortalamalısını 54 TL olarak inşallah açıkladım. Hayırlı olsun bereketli olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.

Alan bazlı ödeme inşallah 54 TL ye çıkıyor. bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum