Cumhurbaşkanı Erdoğan Fındık alım fiyatlarını açıkladı

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

TMO tarafından bu sene de fındık alımı yapılacak olup yeni sezon fiyatları: 50 randımana göre, Giresun Kalite fındık 27 lira, levant kalite fındık fiyatı 26,5 liradır.

Fındık fiyatı yüzde 34 oranında artmış oldu