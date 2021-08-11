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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fındık alım fiyatlarını açıkladı
Fındık üreticilerinin merakla beklediği fındık alım fiyatları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında fındık alım fiyatlarını açıkladı.
Ekonomi 11.08.2021, 22:21 11.08.2021, 22:30
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
TMO tarafından bu sene de fındık alımı yapılacak olup yeni sezon fiyatları: 50 randımana göre, Giresun Kalite fındık 27 lira, levant kalite fındık fiyatı 26,5 liradır.
Fındık fiyatı yüzde 34 oranında artmış oldu