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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Esnaf kardeşlerimize güzel bir müjde vermek istiyorum: 850 bin esnafı gelir vergisinden muaf tutuyoruz’’.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Esnaf kardeşlerimize güzel bir müjde vermek istiyorum: 850 bin esnafı gelir vergisinden muaf tutuyoruz’’.
Ekonomi 12.03.2021, 15:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Esnaf kardeşlerimize güzel bir müjde vermek istiyorum: 850 bin esnafı gelir vergisinden muaf tutuyoruz’’.