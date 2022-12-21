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Bakan Soylu: “(Afet konusunda) Aynı bölgeyi paylaşan ülkeler arasındaki iş birliği giderek daha büyük önem kazanmaktadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılelma) Bu projeyle Türkiye takip eden değil, takip edilen bir ülke konumuna gelmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti yarın açıklanacağını duyurdu.
Ekonomi 21.12.2022, 12:54 21.12.2022, 12:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yarın asgari ücret konusunu bugün bakanımla görüşme yapmak suretiyle yoluna koymuş olacağız."
- 'Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili "Beklemeye devam" dedi.