Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yarın asgari ücret konusunu bugün bakanımla görüşme yapmak suretiyle yoluna koymuş olacağız."

- 'Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili "Beklemeye devam" dedi.