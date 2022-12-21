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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti yarın açıklanacağını duyurdu.

Ekonomi 21.12.2022, 12:54 21.12.2022, 12:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yarın asgari ücret konusunu bugün bakanımla görüşme yapmak suretiyle yoluna koymuş olacağız."

- 'Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili "Beklemeye devam" dedi.

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