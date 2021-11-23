Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden 81 öğretmenle bir araya geldiği toplantıda 3600 Ek Gösterge müjdesi verdi. Erdoğan, "Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum. Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. 3600 Ek Gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden 81 öğretmenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemekte bir araya geldi.

ÖĞRETMELERE 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ

Burada öğretmenlere müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum. Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla öğretmenlerimize ilave haklar sağlıyoruz. 3600 Ek Gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, burada yaptığı konuşmasının satır başları şöyle;

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin aracılığıyla yurt dışında görev yapan öğretmenlerimize de selamlarımı gönderiyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hayırlı olmasını diliyorum. Görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi burada tekrar rahmetle yad ediyorum. Bölücü örgütün ömürlerinin baharındayken bizden kopardığı Şenay Aybüke Yalçın kızımıza ve diğer nice kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

"ÖĞRETMENLERİMİZ ŞÜKRANLA YAD EDİYORUZ"

"Kıymetli hocalarım şüphesiz hayatta her meslek önemlidir. Ancak pek az meslek öğretmenlik kadar insanda derin izler bırakır. Hepimizin hayatına dokunan bize yol gösteren zor zamanlarımızda elimizden tutan bir öğretmenimiz muhakkak vardır. Üzerimizde hakkı olan bu hocalarımızı sevgiyle saygıyla hatırlıyoruz. Bizi sabırla yetiştirdikleri rehberlik ettikleri için aradan geçen on yıllara rağmen öğretmenlerimizi şükranla yad ediyoruz. Nasıl öğretmenlik sadece ücreti mukabili yapılan bir meslek değilse de öğretmenlerimiz için de yapılanlar onların emeği karşılığı olamaz."

"ÖĞRETMENLERİN HAKKI ÖDENMEZ"

"Ömrünü nitelikli nesiller yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizin hakkı ödenemez. Son 19 yılda eğitim öğretimin her alanında attığımız adımlarla bir taraftan ülkemizi hedeflerine yaklaştırırken diğer taraftan da öğretmenlerimize minnet borcumuzu yerine getirmeye çalıştık. Derslik sayımızı 343 binden 601 bin seviyesine çıkartarak ülkemizin her bir köşesini modern eğitim kurumlarıyla donattık. 2002 yılından bu yana 713 bin 625 öğretmenimizin atamasına yaparak okullarımızın öğretmen açığını kapattık."

"BÜTÇEDEN EN BÜYÜK PAYI EĞİTİME AYIRDIK"

"Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen norm doluluk oranı birbirine yakın bir seviyeye ulaşmıştır. Bizden önce kadın öğretmen oranı yüzde 50'nin altındayken bu oran yüzde 60'ı bulmuştur. Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak hem her sene başında yaşanan kargaşanın önüne geçtik hem de ailelerimizi bir yükten kurtardık. Çocuklarımızın bir kısmının ayağına adeta pranga vuran katsayı uygulamasını kaldırarak mesleki eğitimi cazip hale getirdik. Son 19 yılda bütçede en büyük payı daima eğitime tahsis ettik. Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledik. Bu rakam merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sine denk geliyor."

"YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARINI 5 BİN 100 LİRAYA YÜKSELTTİK"

"İnsanı ihmal eden insan faktörünü dikkate almayan hiç bir politika hedefine ulaşamaz. Eğitim gibi doğrudan çocuklarımızı ve istikbalimizi ilgilendiren bir meselede işin merkezinde insan olması doğaldır. Öğretmenlerimizin sıkıntılarını kendi sıkıntımız olarak görerek gereken tüm adımları atıyoruz. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelere gittik. İşe yeni başlayan bir öğretmenimizin ücreti 2002 yılında 470 lira iken Temmuz 2021 itibarıyla nereye çıktı biliyor musunuz? 5 bin 100 liraya yükseldi."