Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bütçe görüşmeleri hakkında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(Üniversite öğrencilerine yüzde 18 zam müjdesi)

Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerime vereceğimiz burs ve kredi miktarını belirledik. Lisansta 550'den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz. Ocak ayında öğrencilerin hesaplarına burs ve kredi olarak bu miktarlar yatırılacaktır.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BOYUNCA AMACIMIZ HEM SALGININ OLUMSUZ ETKİLERİNİ AZALTMAK HEM ÜLKEMİZİ HEDEFLERİNE YAKLAŞTIRMAK

Geçtiğimiz hafta kabul edilen 2021 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütçe görüşmeleri Meclis'in temel görevleri arasında ilk sıralarda yer alır. Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte artık bütçe iktidarı ve muhalefetiyle tüm Meclis'in tüm ülkenin bütçesi haline gelmiştir. Bütçemize katkı sunan istisnasız tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Bu bütçe 83 milyon vatandaşımıza hizmet edecek bir belgedir. Elbette her bütçe önemlidir. Fakat bu yıl koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü bir dönemde 2021 bütçesi ayrı bir ehemmiyete sahiptir. Amacımız bir yandan salgının olumsuz etkilerini azaltmak diğer yandan da ülkemizi hedeflerine adım adım yaklaştırmaktır. Bütçe üzerindeki tartışmaların daha yoğun ve kapsamlı olması gayet tabiidir.

Bu bütçe görüşmelerinde saygıya layık pek çok değerlendirmeler ortaya konulmuştur. Fikri olan fikrini söyler fikri olmayan ise hakaretle, yalanla kendini göstermeye çalışır. Bütçe görüşmelerinde bunların da olduğunu üzüntüyle gördük.

Şahsımıza, grubumuza, hükümetimize ahlak ve nezaket sınırlarını aşarak saldıranların yaptıkları içlerindeki nefreti dışa yansıtmaktan ibarettir. Bunun takdirini tüm milletimize bırakıyoruz.

CHP'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Bizim üzüldüğümüz husus ülkemizde vizyoner politika ortaya koyan program ve proje üreten halkın kafasını karıştırmaya çalışan değil üreten muhalefetin eksikliğidir. Bu zihniyetle hiçbir yere varamayız. Bizimle vizyonda, programda, projede yarışamayanların işi kendi aralarında hakaret, yalan yarışına çevirmeleri ülkemiz adına bir kayıptır. Üstelik bu yanaları milletin gözünün içine baka baka kendilerinden emin şekilde söylüyorlar. Bir doğrunun yanına 9 yalan katarak çizdikleri resme herkesin inanmasını bekliyorlar. Herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar. Kendilerini hala tek parti devrinde sanıyorlar.Demokraside asıl olan tehditler yağdırmak değil millete hizmet etmektir. Kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme mecburiyeti yoktur.

Beyhude yere çırpınıyorlar. Temizlenmeden milletin karşısına çıkmamaları lazım. Gün geçmiyor ki taciz, tecavüz, hırsızlık olayı duymayalım. Tepeden tırnağa taciz, tecavüz, hırsızlık rezillklerinin hesabını vermekten kurtulamayacaklar.

Bu zihniyetin geçmişteki faşizan uygulamalarını da tüm çarpıklıklarını da usanmadan yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. CHP'nin, eğer azıcık ar, haya duygusu varsa, tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır. Taciz, tecavüz, hırsızlık rezilliklerinin hesabını vermekten kurtulamayacaklar. Dün ne diyor; 'Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi'. Bu ne demek biliyor musunuz; 'Uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz'. Ya sen ne yapıyorsun, farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır. İstikametini tamamen şaşırmış. CHP'nin kafasında, 1940'ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa, peşinen bunun yanlış olduğunu söylüyoruz.

İBB'nin Şebiarus töreni hakkında...

Biz, hayatımız boyunca kimsenin kökeniyle, inancıyla, meşrebiyle, kültürüyle, hayat biçimiyle uğraşmadık, uğraşmayız. Ancak kimsenin de inancımıza, meşrebimize, kültürümüze el ve dil uzatmasına müsaade etmeyiz. Eyüp Sultan Camii'nde seçim öncesi Yasin-i Şerif'ten aslına uygun olarak okumak sana birşey getirmez. Onu da Türkçe okusaydın madem. Herşey istismar ve gereken dersi gereken hesabı sormak suretiyle bunlar olacak. Bu ülkenin bir din işleri yüksek kurulu var oraya sorun. Dert başka, dert bu ülkenin değerleri ile oynamak. Milletin böyle bir talebi yokken, ideolojik, turistik, ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz. Korkarız bu işin sonu bir tarihçi yazarımızın da belirttiği gibi istiklal mahkemelerini yeniden kurma teşebbüsüne kadar varır.

Ülkemizi geriye değil ileriye doğru götürecek her hizmetin başımızın üzerinde yeri vardır. Ama milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik terbiyesizliği, saldırıyı da hoş göremeyiz.

17-25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ'nün montaj kasetlerini Meclis'te yayınlara bu görevleri verenleri biliyoruz.

Bu zihniyet ekonominin kötüye gitmesinden ve salgının artmasından dahi siyasi çıkar elde etmeyi umacak kadar alçalan bir zihniyettir.

Muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak da bize nasip olacaktır. Hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.

Varlık Barışı uygulamasını uyuşturucu, fuhuş, organ ticareti ile irtibatlandıracak kadar alçaldı ve düştü. Bunun adı o zatın kendi meşrebinde dahi düşkünlüktür. Bu kendi ülkesine ve halkına husumeti, siyasetin merkezine oturtan zihniyeti ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek boynumuzun borcudur.

Ülkeye ve millete hizmetin adını ancak bizim gibi bunu 18 yıldır kesintisiz yaşayanlar bilir. AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri girdiğimiz 15 genel ve mahalli seçimin tamamından milletimizin gönlünü kazanmayı başararak birinci çıktık. Tarihleri faşizmle dolu olanların bu hazdan habersiz şekilde siyasetten silinip gidecek olmaları ne acı.

'Türkiye'nin yıldızı yükseliyor, saldırılar artıyor'

Ülkemiz kararlı ve vicdani politikalarıyla Afrika'dan Asya'ya umut aşılıyor. Ülkemiz diklenmeden dik duruşu temsil ediyor. Türkiye'nin yıldızı yükseldikçe saldırılar da artıyor.

Ara vermek yok. Aynı kararlılıkla... Askerimizle, jandarmamızla, bütün gönüllü korucularımızla bu mücadele devam ediyor. Ülkemiz DEAŞ başta olmak üzere farklı coğrafyalarda terör örgütleriyle çarpışan tek NATO üyesidir.

Kimsenin toprağında egemenliğinde gözümüz yok. Biz sadece ülkemizin egemenliğine yönelik saldırılara karşı onurlu bir duruş sergiliyoruz.

ABD ile yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz. Ülkemizin ne Batı'ya ne de Doğu'ya dönme gibi bir niyeti yok. Türkiye hem Doğu Akdeniz hem S-400'lerle ilgili hak etmediği çifte standartlarla karşılaştı.

AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına da değinmek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez. Sadece burada verilen kararlar mahkemelerimizce değerlendirilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden istisnai bir uygulama yapmıştır. Bu adımlar siyasidir bunun da gerekçesini biliyoruz.

Onlarca kişinin ölümüne yol açtığı için milletimizin gözünde de suçludur. Kardeşlerimizi sokağa döken gençlerimizin ölümünde sorumlu odur. Ey AİHM sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz.