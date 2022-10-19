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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste yaptığı konuşmada asgari ücret vurgusu yaparak “Ocak ve Temmuz ayında yaptığımız iyileştirmelerle bu konuda mesafe kaydettik. Yeni bütçeyle birlikte daha ileri adımlar atacağız. Telafi sözümüzü yerine getireceğiz” dedi.
Ekonomi 19.10.2022, 13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yükselen enflasyon sebebiyle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız. Önümüzdeki yılbaşında yeni bütçemizle birlikte telafi sözünü yerine getirmeyi sürdüreceğiz” dedi.