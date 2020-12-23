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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari ücret görüşmeleri ile ilgili ''Belli yere gelsin o zaman konuşalım" dedi.
Ekonomi 23.12.2020, 14:09
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Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu. Erdoğan asgari ücrete ilişkin olarak "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz" dedi.
Asgari ücrete ilişkin ilk 3 toplantı gerçekleşti ve son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı, AİHM'nin Demirtaş kararını sert sözlerle eleştirerek 'Karar tamamen siyasidir. Bu karar çifte standarttır, ikiyüzlülüktür." dedi.
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