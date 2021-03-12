Son Dakika
ASKON Başkanı Orhan Aydın: Yeni reformlarla güçlü ve kaliteli büyüyen bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesi kararını kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerek Türkiye’yi kırılgan, siyasi iklimden kurtardık’’.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerek Türkiye’yi kırılgan, siyasi iklimden kurtardık’’.
Ekonomi 12.03.2021, 15:20
1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerek Türkiye’yi kırılgan, siyasi iklimden kurtardık’’.