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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Cari açıkla mücadelede 3 temel politikayı takip ediyoruz. İlk olarak yapısal cari açığa odaklanıyoruz’’.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Cari açıkla mücadelede 3 temel politikayı takip ediyoruz. İlk olarak yapısal cari açığa odaklanıyoruz’’.
Ekonomi 12.03.2021, 16:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Cari açıkla mücadelede 3 temel politikayı takip ediyoruz. İlk olarak yapısal cari açığa odaklanıyoruz’’.