Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İhracatta tarihi rekor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 Yılı Dış Ticaret Rakamlarını açıkladığı programda, "2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Kovid salgını küresel tedarik zincirindeki aksamalar Rusya Ukrayna savaşı gibi konular ekonomimizi hızını kesemedi. Krizleri fırsata çevirerek tarihin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'i geçti

Hedefimizin Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasındaki yerini almasını sağlamaktır. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu