Cumhurbaşkanı açıkladı, çeltik üreticilerinin yüzü güldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacağı açıklaması Edirne'deki üreticileri sevindirdi.



"Açıklanan fiyatlar üreticilerin yüzünü güldürdü"

Türkiye'nin çeltik üretiminin yarısına yakını Edirne'den gerçekleştiriliyor. 500 bin dönümlük bir alanda ekim yapılan Edirne'de açıklanan fiyatlar üreticilerin yüzünü güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fiyatlardan memnun olduklarını söyleyen çeltik üreticisi Salim Evren, TMO'nun çeltik alim fiyatını çok beğendiklerini aktardı.



"700-800 kilogram verim bekliyoruz"

Fiyatlar açıklanmamış olsaydı belki seneye bu ürünü ekemeyecek duruma gelmiş olacaklarını belirten Evren, "Bu yıl çeltiklerin çoğunda hastalık oluştu. Ama biz çeltiklerimizin bakımını iyi yaptık, hastalık olmadı. Bazı arkadaşlarımızın çeltiklerinde hastalık oluştuğu için üzgünüz. Tabi bu durumda açıklanan fiyatların talebimizi karşılayacak olması bizi mutlu etti. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine teşekkür ederiz. Şimdi hasat yaptıktan sonra açıklanan fiyattan alım yapılmasını bekleyeceğiz. Üründe 700-800 kilogram dekarına verim bekliyoruz. Bu yıl ürünümüzde verim güzel" ifadelerine yer verdi.



"Fiyatlar açıklandı şimdi hasat zamanı"

Bu yıl dönümünden 800 kiloya yakın verim beklediklerini belirten Üretici Ahmet Evren, çeltik alım fiyatlarının açıklanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Devletin çiftçilerin yanında olmasından dolayı mutlu olduklarını aktaran Evren, fiyatlarin açıklanmasının ardından hasat zamanını beklediklerini söyledi.

Çeltik hasadının Eylül ayının ortasından itibaren başlaması bekleniyor.