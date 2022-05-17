banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!

Cullinan Belek turizme yeni soluk katacak

Cullinan Belek 200 milyon euroluk yatırımla hizmete açılmaya hazırlanıyor. 170 bin metrekare alan üzerinde konumlanan otelin, 10’u villa olmak üzere 600 odası bulunuyor. Türkiye’ye ve sektöre her zaman inandıklarının altını çizen Aygün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, “Pandemiye rağmen böyle bir yatırımı hayata geçiriyor olmaktan gurur duyuyoruz. Otelimizde 2 bin kişilik istihdamla ekonomimize katkı sunarken ülke turizmine de yeni bir soluk kazandıracağız” dedi.

Ekonomi 17.05.2022, 12:23
Cullinan Belek turizme yeni soluk katacak

Cullinan Belek 200 milyon euroluk yatırımla hizmete açılmaya hazırlanıyor. 170 bin metrekare alan üzerinde konumlanan otelin, 10’u villa olmak üzere 600 odası bulunuyor. Türkiye’ye ve sektöre her zaman inandıklarının altını çizen Aygün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, “Pandemiye rağmen böyle bir yatırımı hayata geçiriyor olmaktan gurur duyuyoruz. Otelimizde 2 bin kişilik istihdamla ekonomimize katkı sunarken ülke turizmine de yeni bir soluk kazandıracağız” dedi.

Türk turizm sektörünün liderleri arasında yer alan Aygün Şirketler Grubu, pandemiye rağmen yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar İstanbul, Antalya, Bodrum ve Berlin’de olmak üzere toplam 13 otelle hizmet veren grup, yeni yatırımı Cullinan Belek’i sektöre kazandırdı. Şirketin 200 milyon euroluk yatırımla hayata geçirdiği yeni proje, haziran ayında misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Exclusive segmentte konumlanan ve lüks tanımına yeni bir anlam kazandıracak olan Cullinan Belek, 170 bin metrekare alan üzerinde, doğayla barışık ekolojik bir mimariyle tasarlandı. 10’u villa olmak üzere 600 odaya sahip olan otelde, superior, swim up, lagoon, aile odaları doğayla iç içe bir tatil fırsatı sunuyor. Bir tarafı deniz bir tarafı nehir olan otelde 36 delikli golf sahasından, 600 metrelik özel plaja, ala carte restoranlardan lisanslı çocuk show alanlarına, 8 bin metrekarelik ferah bir alana yayılan spadan eğlence alanlarına kadar bir tatilde aranılandan daha fazlası tatilcileri karşılıyor. 12 ay boyunca misafirlerini ağırlayacak olan otel, yoğun rezervasyon talebi alıyor.

170 bin metrekare alan

Uzun yıllardır Türk turizm sektörüne hizmet verdiklerine dikkat çeken Aygün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, “Sektörümüz tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle çok zorlu bir süreçten geçti. Bu dönemde tüm sınırlar kapandı, işletmeler durdu. Tüm ülkeler çok zorlu bir sınav verdi. Ancak biz yaşanan tüm zorlu süreçlere rağmen yatırımlarımızı durdurmadık. Hem ülkemize hem de sektöre olan inancımızı koruduk. Grubumuzun en özel projelerinden biri olan Cullinan Belek’i 200 milyon euro’luk yatırımla hayata geçirdik. Bugün bu yatırımımızı hizmete açıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi. Otelin 170.000 m2 arazi üzerinde konumlandığını aktaran Aygün, 10’unun villalardan oluşmak üzere toplam 600 odasının bulunduğunu kaydetti. Aygün Şirketler Grubu olarak İstanbul, Antalya, Bodrum ve Berlin’’de toplam 13 otellerinin bulunduğunu anlatan Aygün, “4.801 oda ve 10.188 yatak kapasitesiyle hizmet veriyoruz. Yeni yatırımla birlikte yatak kapasitemiz 11.388 ’e çıkacak” ifadelerini kullandı.

2 bin kişilik istihdam

Cullinan Belek’in lüks segmentte konumlandırıldığına dikkat çeken Mehmet Aygün, “Artık turizmde yeni bir dönem başladı. Misafirlerimiz kişiselleştirilmiş tatil denemeyi istiyor. Biz de buradan yola çıkarak çok özel bir konsept geliştirdik. En iyi servis, en iyi tatil, en güzel anılar gibi misafirlerimize unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Otelin inşaatı boyunca toplam 7 bin kişinin istihdam edildiğini anlatan Aygün, “Kaliteli hizmeti ancak kaliteli insan kaynağı ile sağlarsınız. Buradan yola çıkarak otelimizde toplam 2 bin kişiyi istihdam ediyoruz.

Rezervasyonlar şimdiden yüzde 80

Otelde bir tarafı deniz bir tarafı nehir olan otelde 36 delikli golf sahasının bulunduğunu aktaran Mehmet Aygün, “Golf turizminin önemli bir avantajı yıl boyu yapılabiliyor olması. Kasım-mart ayları arasında golf misafirleri ile farklı segmente yöneliyoruz. Tüm yıl boyunca açık olacak olan otelimizde Antalya’ya 12 ay boyunca misafir çekmeyi planlıyoruz” dedi. Cullinan Links Golf Club’ın dünyanın en önde gelen golf sahası tasarım firması olan European Golf Design tarafından 36 çukur olarak dizayn edildiğini anlatan Aygün, “Yeni sahamız şimdiden golf severlerin odağına girmiş durumda. Otelimiz açılmadan rezervasyon talepleri oluştu. Yeni açılıyor olmamıza rağmen yaz sezonu için şimdiden yüzde 80 rezervasyon talebi geldi” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
23°
açık