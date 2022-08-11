Çukurova’da mısır hasadı başladı

Adana’nın Kozan ilçesinde mısır hasadı başladı. Geçen yıl kuraklık yüzünden zarar ettiklerini belirten üreticiler, bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi.

İlçeye bağlı Hamam Mahallesi’nde 200 dönüm arazide yağlık ve yemeklik mısır üretimi yapan Erhan Aladağ, ürünlerini hasat etti. Biçerdöverlerle yapılan hasada kuşlar da eşlik etti. Hasat sonrası mısır alım fiyatlarının açıklanmasını beklediklerini kaydeden Erhan Aladağ, sezonun bereketli olduğunu söyledi. Aladağ, "Çok şükür verimimiz iyi. İnşallah fiyatlarımız da iyi olur. Masraflarımız bu yıl çok yüksek. Yüksek olduğu için fiyatlarımız da iyi olursa yüzümüz gülecek. Maşallah bir tır aracımız doldu. Geçen seneye oranla dönümde bin 600 kilo falan almıştık. Bu sene de herhalde bin 800, bin 900 kiloyu bulacak. Yağışların olması yaradı. Havaların mısır gelişim döneminde serin olması, tozlaşma döneminde havaların güzel seyretmesi verimi artırdı" dedi.