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Çukurova Havalimanı için ihale açıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli yapımı ve işletilmesi için ihale açtı.

Ekonomi 23.09.2020, 15:48
2002
Çukurova Havalimanı için ihale açıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli yapımı ve işletilmesi için ihale açtı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, geçici teminat tutarı 600,000 euro veya karşılığı olarak belirlenen ihaleye 26 Ekim'e kadar teklif verilebilecek.

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