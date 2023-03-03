Creality, Türkiye’deki depremler için acil durum malzemeleri bağışladı

Çinli 3D yazıcı üretim şirketi Creality, Türkiye’de yaşanan depremler için acil durum malzemeleri bağışlayacağını duyurdu.

Çinli 3D yazıcı üretim şirketi Creality ve şirketin Türkiye’deki ana distribütörü Genix ile birlikte, Ahbap Derneği aracılığıyla çadır ve battaniye dahil yaklaşık bin 500 acil durum tedarik kiti bağışladı. Yapılan açıklamaya göre, malzemeler Ahbap’ın Osmaniye’deki toplum kurtarma deposuna gönderildi.

Creality CEO’su Ao Danjun, "Yıkıcı depremlerden bu kadar çok insanın etkilendiğini görmek çok üzücü. Sevdiklerini kaybeden ailelere en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. İhtiyaç sahibi insanlara yardım sağlamakla sorumluyuz. Bu zorlu dönemde yerel halkın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.