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Covid-19, kapsamlı olarak uluslararası dijital panelde konuşulacak

29 NİSAN TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK COVİD-19 DİJİTAL PANELİNE ABD, FRANSA , İSPANYA, İSRAİL, İTALYA VE TÜRKİYE’DEN ALANINDA UZMAN 7 DOKTOR KATILACAK.

Covid-19, kapsamlı olarak uluslararası dijital panelde konuşulacak

29 NİSAN TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK COVİD-19 DİJİTAL PANELİNE ABD, FRANSA , İSPANYA, İSRAİL, İTALYA VE TÜRKİYE’DEN ALANINDA UZMAN 7 DOKTOR KATILACAK.

25 Nisan 2020 Cumartesi 09:50
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Covid-19, kapsamlı olarak uluslararası dijital panelde konuşulacak

29 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek Covid-19 dijital paneline ABD, Fransa , İspanya, İsrail, İtalya ve Türkiye’den alanında uzman 7 doktor katılacak.

Avrupa Pediatri Derneği (EPA-UNEPSA) liderliğinde Türk Pediatri Kurumu (TPK), Fransız Pediatri Derneği (AFPA), İsrail Pediatri Derneği (IAPA) ve Avrupa Birinci Basamak Pediatri Hekimleri Konfederasyonu (ECPCP) tarafından ortaklaşa 29 Nisan tarihinde düzenlenecek olan "Farklı ülkeler; farklı yaklaşımlar: Covid-19 bize ne öğretti?" konulu panelde, dünyada Covid-19 pandemisinin önemli merkezlerinden uzmanlar tecrübelerini ve görüşlerini paylaşacak. Panelin 5 dilde aynı anda takip edilebileceği bildirildi.

Moderatörlüğünü Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Vural’ın üstlendiği panele; İtalya’dan Avrupa Pediatri Derneği Başkanı Dr. Massimo Pettoello Mantovani, İsrail’den İsrail Pediatri Derneği önceki Başkanı Eli Somekh, Fransa’dan Fransız Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Andreas Werner, Türkiye’den Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Esra Şevketoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nden Brown Üniveristesi Öğretim Üyesi Dr. Selim Suner, İspanya’dan Avrupa Birinci Basamak Pediatri Hekimleri Konfederasyonu Başkanı Dr. Angel Carrasco-Sanz konuşmacı olarak katılacak.

SOLO Event organizasyonu ile düzenlenen panelin, herkese açık olarak 29 Nisan tarihinde saat 18.30’da covid19.epa-unepsa.eu web adresinden izlenebileceği bildirildi. Ana dili İngilizce olacak panelin, eş zamanlı olarak Türkçe, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca dil seçeneğinin mevcut olacağı açıklandı.

Panelde konuşulacak başlıklardan bazıları şöyle sıralandı:

Avrupa Birliği nasıl bir sınav verdi?

Avrupa’daki genel durum nedir, nasıl arada sınır olmayan bazı Avrupa ülkeleri arasında ciddi farklar görüyoruz?

ABD’de durum nasıl gelişti?

ABD’de fuar merkezinden yapılan sahra hastanesi nasıl sonuç verdi, tecrübeleriniz nedir?

Evde izolasyonu uygulayan ilk ülkelerden İspanya’ya bu durumun nasıl bir katkısı oldu?

İsrail neyi farklı yapıyor?

Türkiye’de ve dünyadaki tanı ve tedavi protokolleri nedir?

Türkiye’deki ölüm sayısının nispi azlığının sebebi nedir?

Çocuklar neden az etkileniyor?

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