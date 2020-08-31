“COVID-19, 2.Çeyrek rakamlarına yansıdı”

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 9.9 küçülmesini değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğr. Üy. Seçil Yıldırım Karaman, Koronavirüs salgınının yarattığı şokun etkilerinin bu dönemde net biçimde ortaya çıktığını belirtti. Yılın ikinci çeyreğinde sanayinin yüzde 16.5, hizmetler sektörünün ise yüzde 25 daraldığına dikkat çeken Dr. Seçil Yıldırım Karaman, finans ve sigortacılık faaliyetlerinde gerçekleşen yüzde 27.8’lik büyümenin gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYH) daralmayı sınırlandırmış olabileceğini ifade ederek şöyle dedi: “2020’nin 2. çeyreğinde gerçekleşen yüzde 9.9’luk daralma, yüzde 11 olan beklentinin altında kaldı. Geçtiğimiz dönemlerde GSYH’daki büyüme, sanayi sektöründeki büyümeye yakın oranlarda gerçekleşirdi. 2020’nin 2. çeyreğinde GSYH, sanayi sektörüne kıyasla daha az daraldı. Bu durum, COVID-19 ortamının getirdiği belirsizlik nedeniyle finans ve sigortacılık faaliyetlerinde gerçekleşen artıştan kaynaklanmış olabilir.”

“COVID-19 şoku toplam talepte

ciddi bir daralmaya sebep oldu”

COVID-19 salgınının talepte sert bir düşüşe yol açtığını belirten Seçil Yıldırım Karaman, en büyük daralmanın yüzde 35.3 ile ihracatta gerçekleştiğini ve ihracattaki daralma ile birlikte, bir önceki dönem yüzde -2.9 olan dış ticaret açığının GSYH’ye oranının, 2020’nin 2. çeyreğinde yüzde -5.9 olarak gerçekleştiğini belirtti. Özel tüketim harcamalarının yüzde 8.6, yatırımların ise yüzde 6.1 azaldığına dikkat çekti ve bunun çok ciddi bir negatif talep şoku olduğunu belirtti.

Dr. Seçil Yıldırım Karaman, COVID-19 şokunun yanı sıra kurdaki belirsizliğin de GSYH büyümesini olumsuz etkilemiş olabileceğini ve TL’nin değer kaybetmesinin negatif etkilerinin gelecek dönemlerde de görülebileceğini belirtti.

Ekonominin ikinci ve üçüncü çeyrekte toparlanmasının beklendiğini hatırlatan Dr. Seçil Yıldırım Karaman, bununla birlikte COVID-19 vakalarındaki artış, sanayideki sert daralma, dış ticaret açığındaki artışın getirdiği riskler ve döviz kurundaki dalgalanmaların yıl sonu büyümesini olumsuz etkileyeceği uyarısı yaptı.